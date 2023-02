Beim Abstieg vom Erlakogel verstiegen und gestürzt

Wan­de­rer kamen am Sams­tag beim Abstieg vom Erla­ko­gel vom Weg ab und zogen sich bei einem Sturz Ver­let­zun­gen zu.

Zwei Wan­de­rer unter­nah­men gegen 09:00 Uhr eine Tour auf den 1575 Meter hohen Erla­ko­gel. Einer der bei­den kann­te die Tour über den mar­kier­ten Weg von zuvor unter­nom­me­nen Wan­de­run­gen. Am Rück­weg, über den bereits bekann­ten Auf­stiegs­weg, stürz­te einer der Wan­de­rer knapp unter­halb des Gip­fels, konn­te die­sen aber noch ohne Hil­fe fortsetzen.

Wan­de­rer kamen vom Weg ab

Im Zuge des Wei­te­ren Abstie­ges kamen bei­de Wan­de­rer zu Sturz und rutsch­ten eini­ge Meter tal­wärts, wobei sie vom Weg abka­men. Die Bei­den ver­such­ten dar­auf­hin so schnell wie mög­lich abzu­stei­gen. Sie folg­ten der direk­ten Linie ins Tal, dort kamen sie in unweg­sa­mes Gelän­de, wo auf einer See­hö­he von ca. 860m kein Wei­ter­kom­men mehr mög­lich war. Um 16:20 Uhr setz­ten sie einen Not­ruf ab.

Stand­ort per Han­dy gesendet

Die Berg­ret­tung Eben­see konn­te die bei­den Wan­de­rer, die ihren Stand­ort per Han­dy sen­de­ten, im Zin­sel­bach loka­li­sie­ren. „Uns war klar, dass wir auf­grund der ein­bre­chen­den Dun­kel­heit und dem extrem schwie­ri­gen Gelän­de, schnell reagie­ren müs­sen und for­der­ten gleich den Hub­schrau­ber NAH Mar­tin 3 an“, so Johann Hüb­leit­ner, Orts­stel­len­lei­ter Berg­ret­tung Eben­see. Nach einem Erkun­dungs­flug ent­schied die Besat­zung des NAH Mar­tin 3 eine Tau­ber­gung durch­zu­füh­ren. Bei­de Wan­de­rer konn­ten so, in letz­ter Minu­te, sicher nach Rind­bach geflo­gen wer­den, wo die Berg­ret­tung Eben­see in Bereit­schaft stand.

Die Ver­letz­ten wur­den anschlie­ßend dem Roten Kreuz über­ge­ben und ins Salz­kam­mer­gut­kli­ni­kum Gmun­den gebracht. Im Ein­satz stan­den 13 Berg­ret­te­rin­nen und Berg­ret­ter des BRD Eben­see, die Mann­schaft des NAH Mar­tin 3 und ein Beam­ter der Alpin­po­li­zei Gmunden.

Quel­le: BRD Ebensee