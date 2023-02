BRG Schloss Traunsee setzt Schritte zur Nachhaltigkeit

Das Kli­ma­bünd­nis ist ein kom­mu­na­les Kli­ma­schutz-Netz­werk mit Mit­glie­dern in ganz Euro­pa und gleich­zei­tig eine glo­ba­le Part­ner­schaft zum Schutz des Welt­kli­mas. Leh­re­rin und Kli­ma­bünd­nis­be­auf­trag­te am BRG Schloss Traun­see stellt gemein­sa­me Pro­jek­te im Bereich der Nach­hal­tig­keit vor.

Gemein­sa­mes Ziel des Netz­werks ist vor allem die Reduk­ti­on von kli­ma­schäd­li­chen Treib­haus­gas­emis­sio­nen in Euro­pa mit­tels Infor­ma­ti­on und Bewusst­seins­bil­dung, Ver­net­zung und Schu­lung der Partner:innen im Netz­werk sowie Pro­jek­te in den The­men Kli­ma­schutz, Kli­ma­wan­del­an­pas­sung und Kli­ma­ge­rech­tig­keit. Gera­de das Kli­ma­bünd­nis OÖ knüpft sein Netz­werk immer enger und wächst bestän­dig an Mit­glie­dern. Fast 300 Gemein­den, 900 Betrie­be und knapp 270 Bil­dungs­ein­rich­tun­gen sind bereits fest im Netz­werk ver­an­kert und über­all wer­den ver­schie­dens­te Schrit­te zur Reduk­ti­on von Treib­haus­gas­emis­sio­nen gesetzt.

Kli­ma­schutz­netz­werk in Ober­ös­ter­reich wächst unaufhaltsam

Kin­der und Jugend­li­che der ins­ge­samt 268 Bil­dungs­ein­rich­tun­gen des Kli­ma­bünd­nis-Netz­werks ler­nen und erfah­ren, was sie in ihrem Umfeld und im All­tag zum Kli­ma­schutz bei­tra­gen kön­nen. Sie bewe­gen sich umwelt­freund­lich fort, spa­ren Ener­gie und genie­ßen kli­ma­freund­li­ches und gesun­des Essen. Das Kli­ma­bünd­nis­netz­werk der Bil­dungs­ein­rich­tun­gen ist auch 2022 um 17 Bil­dungs­ein­rich­tun­gen gewach­sen. „Die Anfra­ge nach Kli­ma- und Ener­gie­be­ra­tun­gen und all unse­ren Pro­jek­ten ist sowohl in den Gemein­den, Betrie­ben als auch Schu­len mas­siv gestie­gen. Wir sind sehr stolz, unse­re mehr als 30- jäh­ri­ge Erfah­rung all unse­ren Part­nern und dem Land OÖ zur Ver­fü­gung stel­len zu kön­nen und die statt­fin­den­de Trans­for­ma­ti­on beglei­ten zu dür­fen,“ bedankt sich Kli­ma­bünd­nis-Geschäfts­füh­rer Mag. Nor­bert Rai­ner beim Land OÖ.

Schrit­te zur Nach­hal­tig­keit im BRG/BORG Schloss Traunsee

Das Gym­na­si­um BRG Schloss Traun­see in Gmun­den ist bereits seit 2012 Kli­ma­bünd­nis­schu­le. In der Schu­le sind akti­ve „Green Peers“ im Ein­satz, die sich ver­stärkt um The­men der Nach­hal­tig­keit anneh­men. Das Kli­ma­bünd­nis-Team ist dar­auf bedacht, Nach­hal­tig­keit in den Schul­all­tag zu inte­grie­ren. „Mit der Unter­stüt­zung durch das Kli­ma­bünd­nis Ober­ös­ter­reich konn­te die Bezirks­schul­meis­ter­schaft im „Cross Coun­try“ mit fast 400 Teilnehmer/innen als Green Event aus­ge­tra­gen wer­den und soll auch zukünf­tig eines blei­ben,“ erzählt Mag. Ines Gru­ber, Leh­re­rin und Kli­ma­bünd­nis­be­auf­trag­te am BRG Schloss Traunsee.

Foto­credit: Land OÖ