Bühnen locker rocken” Interaktiver Impulsabend | 8. März

Bühnen-Booster für Frauen, die im Rampenlicht sie selbst bleiben wollen

So man­che Büh­ne locke­rer rocken — wünscht du dir das auch manch­mal? Sehen wir die Büh­ne als eine Mög­lich­keit für die acht­sa­me Ver­bin­dung mit sich selbst und ande­ren, um das zu sagen, was wir wirk­lich sagen wollen.

Wir laden zu einem spe­zi­el­len Event am 8. März ein:

Ein inten­si­ves Ein­tau­chen in die Momen­te, in denen Du vor­ne stehst und alle Auf­merk­sam­keit auf Dich gerich­tet ist. Du wirst Dir dar­über klar, wofür Du stehst, und wie Du Dei­ne Kom­pe­tenz authen­tisch und gelas­sen zum Aus­druck bringst.

Du weißt, wie Du die Auf­merk­sam­keit Dei­ner Zuhörer:innen bün­delst und den roten Faden in der Hand hältst. Die Büh­ne gehört Dir!

Die Vor­tra­gen­de Clau­dia Novak ist spe­zia­li­siert auf ganz­heit­li­che Rhe­to­rik und ver­rät uns das Best-of aus ihren Women on Sta­ge! Semi­na­ren, in denen sie Frau­en auf die vie­len unter­schied­li­chen Büh­nen des beruf­li­chen und pri­va­ten All­tags beglei­tet. Sie plä­diert für eine neue Hal­tung zur Dyna­mik „Büh­ne” – weg von Kon­fron­ta­ti­on und Fron­tal­un­ter­richt, weni­ger Show und Per­for­mance – sie lädt ein zu einem Zurück in die Zukunft des Krei­ses – der ursprüng­lichs­ten Form von Zusam­men­kunft und Wis­sens­ver­mitt­lung. www.womenonstage.at

The sta­ge is yours! am 08.03.2023 | 18–21:30 Uhr | Stadt­thea­ter Gmun­den |

anschlie­ßen­des Netz­wer­ken im Ate­lier am Markt, Markt­platz 19, 4810 Gmunden

Bit­te bis 1. März anmel­den: daniela.kraincic@gruene.at

Holen wir uns gemein­sam Inspi­ra­ti­on, Impul­se und den Büh­nen-Boos­ter − für die nächs­ten Büh­nen­auf­trit­te, die schon auf uns warten −

der Ein­tritt ist selbst­ver­ständ­lich frei!

DAN­KE, dass du dies ande­ren Frauen,

die das auch inter­es­sie­ren könn­te, weiterleitest!

