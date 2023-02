Das Leben zum Glänzen bringen — Projekte in der Fastenzeit Pfarre Pinsdorf

Ein Pro­jekt für die Fas­ten­zeit 2023

Fas­ten­zeit, das heißt her­kömm­lich: Fas­ten, Ver­zich­ten, Sün­de, Schuld, Buße. Mag sein, dass das auch zu die­ser Zeit dazu gehört.

Wir ver­wen­den in den kom­men­den Tagen und Wochen bis Ostern viel Zeit, um das Haus auf Hoch­glanz zu brin­gen, die Klei­der­käs­ten womög­lich zu ent­rüm­peln. Oster­putz. Früh­lings­putz. Mag sein, dass das auch zu die­ser Zeit dazu gehört.

Der Pfar­re Pins­dorf erscheint aber etwas ande­res ganz beson­ders wich­tig. Wir Men­schen soll­ten eigent­lich auch unser eige­nes Leben ent­rüm­peln, auf Hoch­glanz brin­gen, damit wir so rich­tig zu schei­nen und zu glän­zen beginnen.

Daher sind alle in den kom­men­den Wochen bis zum Oster­sonn­tag ein­ge­la­den, auch immer wie­der hier­her in die Pfarr­kir­che zu kom­men, um sich jede Woche bis zum Oster­fest einen Glas-Stein – jedes Mal in einer ande­ren Far­be — mit nach Hau­se zu neh­men, damit das eige­ne Leben ein biss­chen auf Hoch­glanz poliert wer­den kann, und alle gemein­sam zu strah­len und glän­zen begin­nen können.

Um die Stei­ne auf­be­wah­ren zu kön­nen, kann sich jeder und jede ein Organ­za-Sackerl mit­neh­men, um die ins­ge­samt 11 ver­schie­de­nen Stei­ne zu sam­meln, zu einem glän­zen­den bun­ten Gan­zen zusammenzufügen.

Den Glanz des Gött­li­chen in mir wahrnehmen

Fas­ten­sonn­tag

Den Glanz der Ein­fach­heit in mir wahrnehmen

Fas­ten­sonn­tag

Den Glanz des Him­mels in mir wahrnehmen

Fas­ten­sonn­tag

Den Glanz des Stau­nens in mir wahrnehmen

Fas­ten­sonn­tag

Den Glanz der Glücks­mo­men­te in mir wahrnehmen

Fas­ten­sonn­tag

Den Glanz der Lebens­en­er­gie in mir wahrnehmen

Palm­sonn­tag

Den Glanz der Leben­dig­keit in mir wahrnehmen

Kar­wo­che – Mon­tag bis Mittwoch

Den Glanz des Seins in mir wahrnehmen

Grün­don­ners­tag

Den Glanz des Mit­ein­an­ders in mir wahrnehmen

Kar­frei­tag

Den Glanz des Dunk­len in mir wahrnehmen

Ostern

Den Glanz des Lebens in mir wahrnehmen

Jedes Mal gibt es einen beson­de­ren, glän­zen­den Stein und ein paar Gedan­ken zum Mitnehmen.

Ein Pro­jekt für den Kar­frei­tag 2023

Jedes Mal, wenn jemand das Gefühl hat, in sei­nem Leben hat etwas gestrahlt oder ist etwas zum Glän­zen gebracht wor­den, ist jeder und jede ein­ge­la­den, in die Kir­che zu kom­men, sich vor­ne einen ent­spre­chen­den Glas- oder Mosa­ik­stein aus­zu­su­chen, und die­sen auf das vor den Altar­stu­fen lie­gen­de Holz­kreuz zu kle­ben. Wo, das ent­schei­det jeder und jede ein­fach für sich sel­ber. Wel­che Far­be gewählt wird, ist auch jedem und jeder über­las­sen. Es gibt genug Auswahl.

So hofft die Pfar­re Pins­dorf, dass bis zum Kar­frei­tag die­ses Holz­kreuz zum Strah­len und Glän­zen gebracht wird, durch die gemein­sa­men glän­zen­den und strah­len­den Momen­te und Augen­bli­cke in unse­rem Leben.

Brin­gen wir gemein­sam unser Leben zum Strah­len und Glänzen.

Ablauf des Projektes

Wer kann teilnehmen?

Es gibt kei­ne Altersbeschränkung.

Wann kann man teilnehmen?

Ab Sonn­tag, 5. März bis zum Kar­frei­tag, 7. April 2023

Wie kann man teilnehmen?

Ein­fach sich einen Mosa­ik­stein oder einen Glas­nug­get neh­men, egal wel­che Far­be und wie groß und wel­che Form, ein biss­chen Mosa­ik­kle­ber rauf­ge­ben und an das Holz­kreuz in der Pfarr­kir­che, das vor den Altar­stu­fen liegt, kle­ben. Wie und wo, das ent­schei­det jeder und jede für sich. Das dafür benö­tig­te Mate­ri­al steht in der Kir­che in den vor­de­ren Bank­rei­hen zur Verfügung.

Was geschieht damit?

Am Kar­frei­tag, 7. April um 19.30 Uhr wird das mit bun­ten Mosa­ik­stei­nen gestal­te­te Kreuz in einem Sta­tio­nen­weg rund um die Pfarr­kir­che getra­gen. Dabei wol­len wir gemein­sam – unter­malt von Saxo­phon­mu­sik mit Sabi­ne Spitz­bart – an die Men­schen den­ken, in deren Leben es der­zeit wenig Glanz und wenig Glim­mer gibt.

Und dann?

Am Oster­sonn­tag, 9. April um 5.45 Uhr wird die­ses Mosa­ik-Kreuz vor dem Oster­feu­er auf­ge­stellt, ver­bun­den mit dem Wunsch, dass das Leben so rich­tig zum Glän­zen und Schei­nen und Leuch­ten begin­nen möge, durch die Auf­er­ste­hung Jesu, durch mei­ne ganz per­sön­li­che Auferstehung.