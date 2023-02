DAS WAR DER 1. TOURISMUSTAG HAUSRUCKWALD

Zu einem für die Regi­on Haus­ruck­wald neu­ar­ti­gen Ver­an­stal­tungs­for­mat lud der Tou­ris­mus­ver­band Haus­ruck­wald am 13. Febru­ar 2023 inter­es­sier­te Betrie­be in die Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck ein.

Und der Ein­la­dung zum 1. TOU­RIS­MUS­TAG Haus­ruck­wald sind rund 50 Teilnehmer:innen aus den ver­schie­dens­ten tou­ris­ti­schen Bran­chen der Regi­on gefolgt.

Bei der Ver­an­stal­tung wur­de die Tou­ris­mus­re­gi­on Haus­ruck­wald sowie geplan­te Maß­nah­men für das Jahr 2023 vor­ge­stellt. Pro­jekt- und Koope­ra­ti­ons­part­ner des Ver­ban­des, wie zum Bei­spiel die digi­ta­le Kul­tur­platt­form „HUB­LZ“, die „OÖ. Gar­ten­zeit Wolf­s­egg 2023“ oder der LEA­DER Regio­nal­ent­wick­lungs­ver­ein Vöck­la-Ager boten span­nen­de Ein­bli­cke in ihre Arbeit.

Des Wei­te­ren prä­sen­tier­te die eCoach Super­vi­so­rin Ober­ös­ter­reich, Ste­pha­nie Schwar­zen­lan­der, die Digi­tal­stra­te­gie des OÖ Tou­ris­mus sowie die Wich­tig­keit der Nut­zung von „TOUR­DA­TA“, der Daten­bank des OÖ Tou­ris­mus. In 2 inter­ak­ti­ven Work­shops konn­ten die Teilnehmer:innen sich mit Social Media und Buchungs- und Bewer­tungs­platt­for­men aus­ein­an­der­set­zen und den Abschluss bil­de­te eine Denk­werk­statt, bei der ein all­ge­mei­nes Stim­mungs­bild zur Zusam­men­ar­beit mit dem Tou­ris­mus­ver­band Haus­ruck­wald ein­ge­fan­gen wur­de. Die Zeit zwi­schen den Work­shops und Vor­trä­gen wur­de genutzt, um sich ken­nen­zu­ler­nen und auszutauschen.

Aus Sicht des Tou­ris­mus­ver­ban­des war der 1. TOU­RIS­MUS­TAG Haus­ruck­wald ein vol­ler Erfolg, wie Geschäfts­füh­rer Robert Her­zog berich­tet: „Ich freue mich, dass der Tou­ris­mus­tag gleich im ers­ten Anlauf auf so viel Anklang gesto­ßen ist. Wir wer­den jetzt vom Ver­wal­ten ins Gestal­ten über­ge­hen. Um die tou­ris­ti­sche Ent­wick­lung in unse­rer Regi­on vor­an­zu­trei­ben, braucht es sowohl die Wirt­schafts­trei­ben­den als auch die ein­hei­mi­sche Bevölkerung.“

Auch die ein­ge­la­de­nen Vor­tra­gen­den zeig­ten sich vom For­mat begeis­tert: „Der 1. Tou­ris­mus­tag über­zeug­te durch die gelun­ge­ne Mischung aus Wis­sens­ver­mitt­lung und Netz­wer­ken. Es war ein sym­pa­thi­sches Ken­nen­ler­nen des neu­en Teams „Haus­ruck­wald“ und vie­ler Unternehmer:innen, die ihre Ideen für die Regi­on ein­brin­gen konn­ten. Ich freue mich über die­se Platt­form und auf Fort­set­zung“, so Ingrid Rochelt von der Agen­tur Foo­cus Mehr­wert Mar­ke­ting aus Vöck­la­bruck, die den Work­shop „Social Media und war­um es nicht mehr ohne geht“ leitete.

„Am Tou­ris­mus­tag wur­den ver­schie­de­ne Mög­lich­kei­ten zur Unter­stüt­zung der Tou­ris­mus­be­trie­be durch den Ver­band und durch die E‑Coaches prä­sen­tiert. Die bei­den Work­shops zu Social Media bzw. Bewer­tungs- und Buchungs­platt­for­men haben Pra­xis­wis­sen ver­mit­telt. Wei­te­re Zie­le der Zusam­men­ar­beit wur­den abschlie­ßend in der Denk­werk­s­tat erar­bei­tet. Aus mei­ner Sicht ist der Tou­ris­mus­tag ein gelun­ge­nes Ver­an­stal­tungs­for­mat und ein wich­ti­ger Schritt für ein gutes Mit­ein­an­der in der Tou­ris­mus­re­gi­on Haus­ruck­wald.“, sagt Ste­pha­nie Schwar­zen­lan­der, E‑Coach Super­vi­so­rin für Oberösterreich.

Und auch von den Teilnehmer:innen wur­de der 1. Tou­ris­mus­tag Haus­ruck­wald sehr posi­tiv wahr­ge­nom­men. So beschreibt Chris­toph Hat­hei­er von „Die Genuss­krame­rei“ aus Vöcklabruck:

„Den Tou­ris­mus­tag habe ich als hoch­in­for­ma­tiv emp­fun­den. Sehr span­nend, aus ers­ter Hand zu erfah­ren, wie und wor­an der Tou­ris­mus­ver­band gera­de arbei­tet. Es waren vie­le bekann­te und auch vie­le neue Gesich­ter dabei, mit denen man sich aus­tau­schen konn­te. Ich fän­de es aber schön, wenn künf­tig noch mehr Betrie­be an sol­chen Ver­an­stal­tun­gen teil­neh­men wür­den. War­um ich teil­ge­nom­men habe? Wenn man sich in der Regi­on ein­brin­gen möch­te und so eine Mög­lich­keit gebo­ten wird, dann soll­te man die­se auch wahrnehmen.“

Der Tou­ris­mus­ver­band Haus­ruck­wald bedankt sich bei allen Teilnehmer:innen und Vor­tra­gen­den für den span­nen­den Nach­mit­tag. Fort­set­zung folgt!