Die Goldenen Jahre sind vorbei! Matthias Kretschmer präsentiert neue Werkserie „Silber“ im Gmundner Stadttheater

In den letz­ten Jah­ren mach­te sich der Gmund­ner Künst­ler mit sei­nen Gold­bil­dern, expres­si­ve Wer­ke mit Moti­ven aus dem Salz­kam­mer­gut, bereits regio­nal als auch inter­na­tio­nal einen Namen. Unver­kenn­bar an sei­nen Wer­ken ist der stark plas­ti­sche Stil, die bewuss­te Ver­frem­dung und Über­zeich­nung von Far­ben, Licht und Schat­ten und die per­ma­nen­te Ver­wen­dung der Far­be Gold als tra­gen­des opti­sches Element.

Den Jah­res­wech­sel zum Anlass kre­ierte Kret­schmer in den ver­gan­ge­nen Wochen erst­mals eine eigen­stän­di­ge Werk­se­rie in Sil­ber, als Vor­la­ge die­nen auch die­ses Mal Gmund­ner Moti­ve, neben Plät­zen und Aus­sich­ten ist auch der Ort der kom­men­den Aus­stel­lung, das Stadt­thea­ter, in Sil­ber auf Lein­wand verewigt.

Die neue Farb­wahl ist weder ein Bruch noch ein Abschluss der mehr­jäh­ri­gen gol­de­nen Serie, son­dern ein Expe­ri­ment, wenn nicht sogar eine Wei­ter­ent­wick­lung der künst­le­ri­schen Inter­pre­ta­ti­on sei­ner Hei­mat. Sil­ber ist nicht als gestal­te­ri­scher Rück­schritt nach den „Gol­de­nen“ Jah­ren, son­dern eine neue Sicht­wei­se auf das Bekann­te, Gelieb­te und Geschätz­te, nur eben aus einer neu­en Sicht­wei­se. Und nach eige­ner künst­le­ri­schen Interpretation.

Die Aus­stel­lung im Stadt­thea­ter stellt bei­de Werk­se­ri­en bewusst gegen­über, aber nicht als Gegen­satz, son­dern als eine Wei­ter­ent­wick­lung in punc­to Tech­nik, per­sön­li­che Wahr­neh­mung und Dar­stel­lung. Es zeigt den Anspruch des Künst­lers, bestehen­de Moti­ve und Vor­la­gen immer wie­der neu auf­zu­grei­fen, künst­le­risch wie­der­zu­ge­ben und zu interpretieren.

Die Bild­mo­ti­ve sind den Betrach­te­rIn­nen bekannt, die Farb­wahl aber unge­wöhn­lich – ein gewoll­ter Wider­spruch, der durch Metall­far­ben bewusst erzeugt wird. Die Sil­ber­se­rie von Mat­thi­as Kret­schmer ist kein Neu­an­fang, son­dern eine neu­er­li­che Inter­pre­ta­ti­on der Hei­mat­stadt und der Jugend­jah­re in Gmun­den, die sich an bestehen­de Werk­se­ri­en in den Gmund­ner Stadt­far­ben Rot, Blau und Gold anschließt.

Im Zuge der Ver­nis­sa­ge am 17. Febru­ar wer­den bei­de Werk­se­ri­en gemein­sam prä­sen­tiert, gleich­sam als Gegen­satz, Wei­ter­ent­wick­lung aber auch als Ergän­zung. Der Glanz der Hei­mat­stadt in Metall­far­ben, ein­ge­fan­gen mit Spach­tel und Pin­sel. Frei nach dem Mot­to: Die Gol­de­nen Jah­re sind vor­bei. Zumin­dest die rein Goldenen …

Stadt­thea­ter, 1. Stock, Am Gra­ben 2, Gmunden

Ver­nis­sa­ge: Frei­tag, 17. Febru­ar, Beginn 18:30 Uhr