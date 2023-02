Die Zukunft des Pensis ist gefährdet” — Petition ins Leben gerufen

Der Eltern­ver­ein des Pen­sio­nats bangt um die Zukunft des Schul­stand­orts in Gmun­den. Durch die kom­men­de Schlie­ßung der AHS sei der gesam­te Bil­dungs­stand­ort in Gefahr. Der Ver­ein hat sich zum Ziel gesetzt, den Schul­stand­ort der Kreuz­schwes­tern in Gmun­den lang­fris­tig zu sichern. Dazu wur­de nun auch eine Peti­ti­on ins Leben geru­fen, die sich an den Schul­ver­ein der Kreuz­schwes­tern richtet.

“Seit mehr als 130 Jah­ren ist das Pen­si in Gmun­den eine Insti­tu­ti­on. Wir sind über­zeugt, dass die­ser Stand­ort auch in Zukunft eine wich­ti­ge Rol­le spie­len kann und soll. Des­halb for­dern wir, dass das Pen­si als Schu­le mit Öffent­lich­keits­recht wei­ter­ge­führt wird”, heißt es dazu sei­tens des Elternvereins.

“Um für die Zukunft gerüs­tet zu sein und den Schü­le­rIn­nen­zu­strom wei­ter­hin zu erhal­ten, for­dern wir eine Schu­le mit Öffent­lich­keits­recht, star­tend mit Krab­bel­stu­be / Kin­der­gar­ten, über Volks­schu­le bis zu einer wei­ter­füh­ren­den Schu­le, die mit einem inno­va­ti­ven Kon­zept und einem soli­den Wer­te­sys­tem für unse­re Kin­der einen ech­ten Mehr­wert bietet.”

Mit Stand Mon­tag­früh zähl­te die Peti­ti­on knapp 650 Unterstützende.

