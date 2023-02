Drogenkonsum auf öffentlicher Toilette

In Vorch­dorf ist ein Mann beim Dro­gen­kon­sum auf einer öffent­li­chen Toi­let­te erwischt wor­den. Der 24-Jäh­ri­ge soll sich gegen­über den geru­fe­nen Poli­zis­ten sehr aggres­siv ver­hal­ten haben.

Am 17. Febru­ar 2023 wur­de auf der Poli­zei­in­spek­ti­on Vorch­dorf Anzei­ge erstat­tet, dass eine Per­son am öffent­li­chen WC in Vorch­dorf Sucht­gift kon­su­mie­re. Da die Poli­zis­ten bereits im Außen­be­reich einen deut­li­chen Can­na­bis­ge­ruch wahr­nah­men, for­der­ten sie die ein­zi­ge Per­son in der Toi­let­te auf herauszukommen.

Nach einer wei­te­ren Auf­for­de­rung kam ein 24-Jäh­ri­ger ohne fes­ten Wohn­sitz her­aus, der sehr aggres­siv und unko­ope­ra­tiv gegen­über den Beam­ten gewe­sen sein soll. Laut Poli­zei schrie der Mann her­um und belei­dig­te die Exe­ku­tiv­be­am­ten. Er zeig­te den Beam­ten einen Grin­der und Sucht­gift, woll­te es aber nicht aus­hän­di­gen. Außer­dem habe er ver­sucht einen Poli­zis­ten zu attackieren.

Dar­auf­hin wur­de der Ver­däch­ti­ge, der wäh­rend der gesam­ten Amts­hand­lung Wider­stand leis­te­te, fest­ge­nom­men. Ein Poli­zist wur­de dabei an der Hand ver­letzt. Über Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels wur­de der 24-Jäh­ri­ge in die Jus­tiz­an­stalt Wels über­stellt, so die Polizei.