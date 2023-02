Fahrverbot ignoriert: Auto blieb auf Wanderweg stecken

Ein Auto­fah­rer ist Don­ners­tag­mit­tag mit sei­nem Pkw im Gemein­de­ge­biet St. Gil­gen am Wolf­gang­see auf einem Wan­der­weg ste­cken geblie­ben. Der Deut­sche soll sei­nem Navi stur ver­traut haben.

Der 77-jäh­ri­ge fuhr auf einem, direkt am See gele­ge­nen Wan­der­weg, trotz Fahr­ver­bot, ent­lang des Wolf­gang­sees. Trotz des immer enger wer­den­den Wan­der­we­ges und unge­ach­tet meh­re­rer War­nun­gen vor­bei­kom­men­der Pas­san­ten soll der Len­ker sei­ne Fahrt auf dem Wan­der­weg fort­ge­setzt haben. Erst als er in einer Eng­stel­le zwi­schen Fel­sen und Gelän­der mit sei­nem Fahr­zeug ste­cken blieb, gab er sein Vor­ha­ben auf.

Das beschä­dig­te Fahr­zeug wur­de von der Feu­er­wehr St. Gil­gen gebor­gen. Der durch­ge­führ­te Alko­test ergab 0,00 Pro­mil­le. Der Len­ker konn­te sei­ne Fahrt auf einer siche­ren Fahr­bahn fort­set­zen. Er wur­de wegen Miss­ach­tung von Ver­kehrs­zei­chen ange­zeigt, berich­tet die Polizei.

Fotos: FF St. Gilgen