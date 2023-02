Falstaff- und Reichweitensieger Backhaus Hinterwirth

Das Back­haus Hin­ter­wirth ist vom Gour­met-Maga­zin “Fal­staff” nach HACK­L­PIZ­ZA und Fleisch­haue­rei Gru­ber zum drit­ten oö. Sie­ger-Betrieb aus Gmun­den gekürt wor­den; zur belieb­tes­ten Bäcke­rei Ober­ös­ter­reichs. Um das zu fei­ern, lud die Stadt­ge­mein­de die gesam­te Beleg­schaft am Mitt­woch Abend in den Rat­haus­saal ein.

Vize­bür­ger­meis­ter Wolf­gang Schlair, der Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf ver­trat, streu­te dem Vor­zei­ge-Unter­neh­men mit 150-jäh­ri­ger Fami­li­en­tra­di­ti­on Rosen. Nicht nur die Qua­li­tät sei erst­klas­sig, son­dern auch das Gespür für Kun­den­be­dürf­nis­se: Für das Sonn­tags­ge­bäck stel­le er sich sel­ber ger­ne in der Zen­tra­le in Münz­feld in die Schlan­ge, sag­te Schlair. Und auch unter­neh­me­risch kön­ne man von Ger­hart Hin­ter­wirth, sei­ner Frau Anto­nia und dem gesam­ten Team ler­nen, das zei­ge ein Filia­len­netz, das von Eben­see bis Schwa­nen­stadt reicht.

Die Beliebt­heit des Back­hau­ses ist nicht nur am Fall­staff-Publi­kums­vo­ting ables­bar. Als das Stadt­amt auf sei­ner Face­book-Sei­te in die­ser Woche über die Keramik-“Bäckerbuben” aus Künst­le­rin­nen­hand berich­te­te, mit denen Ger­hart Hin­ter­wirth sei­ne Geschäfts­fas­sa­den ver­schö­nert, explo­dier­te die Reich­wei­te die­ses Bei­tra­ges auf Rekord­hö­he. Die Sto­ry wur­de so oft geteilt, dass 160.000 (!) Per­so­nen sie sahen. Zu den mehr als 1000 “Likes” kom­men immer noch wel­che dazu.

Unse­re Fotos zei­gen die Sie­ger­fa­mi­lie mit Vize­bür­ger­meis­ter Wolf­gang Schlair (1. v. l.) und das gro­ße Mit­ar­bei­te­rIn­nen-Team des Back­hau­ses. Fotos: Stadtgemeinde