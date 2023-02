Frankenmarkter Familie engagierte sich für die Lebenshilfe

Sozia­les Enga­ge­ment als Fami­li­en­pro­jekt zeig­te die Fami­lie Hau­ser, die nach wochen­lan­gen Vor­be­rei­tun­gen am Sil­ves­ter­tag eine Spen­de für die Lebens­hil­fe- Werk­stät­te Vöck­la­markt erwirt­schaf­ten konn­te. Auf­ge­stockt durch Taschen­geld­spen­den der Kin­der konn­ten nun 912 Euro über­ge­ben werden.

Bereits Wochen vor dem Jah­res­wech­sel haben Ger­hard, Eli­sa­beth, Micha­el (15), Juli­an (11) und Han­nah (9) gebas­telt, gedrech­selt, klei­ne Kunst­wer­ke erstellt und schließ­lich Geträn­ke und Spei­sen vor­be­rei­tet, die beim Nach­bar­schafts- und Freun­des­tref­fen am 31. Dezem­ber gegen eine Spen­de ange­bo­ten wur­den. So wur­den am letz­ten Tag des Jah­res 2022 Men­schen mit Beein­träch­ti­gung in den Fokus gestellt. Nach­dem die Kin­der einen Teil ihres Taschen­gel­des in das Spen­den­körb­chen steck­ten, kam ein Betrag von 912 Euro zusammen.

Sozia­les Enga­ge­ment als Familienprojekt

„Wir woll­ten sozia­les Enga­ge­ment gemein­sam in der Fami­lie leben!“, erklär­te Fami­lie Hau­ser bei der kürz­lich statt­ge­fun­de­nen Spen­den­über­ga­be in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt. So wur­de ent­schie­den, am letz­ten Tag des Jah­res 2022 Men­schen mit Beein­träch­ti­gung in den Fokus zu stel­len. Bereits zum zwei­ten Mal – denn auch vor zwei Jah­ren haben sie in die­ser Form Spen­den erzielt – dies­mal konn­ten sie ihr Enga­ge­ment aus finan­zi­el­ler Sicht sogar mehr als ver­dop­peln. Bei einer Haus­füh­rung lern­te Fami­lie Hau­ser die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te ken­nen. Sie waren beein­druckt von den Ange­bo­ten und Tätig­kei­ten der Beschäf­tig­ten. „Wir sehen, dass unse­re Spen­de sinn­voll ange­legt ist und sind über die Ange­bo­te in der Werk­stät­te über­rascht“, so Eli­sa­beth Hau­ser bei der Werk­stät­ten­füh­rung. Arbeits­grup­pen­ob­frau Ernes­ti­ne Rosen­kranz und ihr Stell­ver­tre­ter Gott­fried Heiml bedank­ten sich für die Spende.