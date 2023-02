Geldbörsen und Bankomatkarten gestohlen

Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter steht im Ver­dacht, zwi­schen 18. Novem­ber 2022 und 28. Jän­ner 2023, an sechs ver­schie­de­nen Tat­or­ten (Lebens­mit­tel­fi­lia­len) den teils betag­ten Opfern die Geld­bör­sen sowie Ban­ko­mat­kar­ten gestoh­len zu haben. Es ent­stand ein Scha­den im nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Euro-Bereich.

Der unbe­kann­te Mann dürf­te am 18. Novem­ber 2022 in Pich­ling bei Moos­kir­chen (Bezirk Voits­berg, Stei­er­mark), am 23. Novem­ber 2022 in St. Geor­gen im Atter­gau (Bezirk Vöck­la­bruck), am 24. Novem­ber 2022 in Gmun­den, am 29. Novem­ber 2022 in Linz, am 29. Novem­ber 2022 in Mau­er­bach (Bezirk St. Pöl­ten, Nie­der­ös­ter­reich) und am 28. Jän­ner 2023 in Gmun­den, den Opfern die Geld­bör­sen aus den Hand­ta­schen bezie­hungs­wei­se der Jacken­ta­sche gestoh­len haben.

Mit den dar­in befind­li­chen Ban­ko­mat­kar­ten führ­te er an den Ban­ko­ma­ten die Geld­be­he­bun­gen durch. Dabei wur­de der Unbe­kann­te von den Über­wa­chungs­ka­me­ras auf­ge­nom­men. Da die bis­he­ri­gen Ermitt­lun­gen erfolg­los ver­lie­fen, ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft Graz die Ver­öf­fent­li­chung der Licht­bil­der an. Die Poli­zei bit­tet um zweck­dien­li­che Hin­wei­se zur Iden­ti­tät der Per­son sind an den Jour­nal­dienst des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes Stei­er­mark unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 603333.