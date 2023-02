Gesundheitstag in Altmünster | 12. Mai 2023 | kostenlos im ABZ

„ Fit & gesund durchs Leben“

Unter dem Mot­to „Fit & gesund durchs Leben“ wird am 12. Mai 2023 ab 14:00 Uhr der Gesund­heits­tag im Agrar Bil­dungs­zen­trum Salz­kam­mer­gut ange­bo­ten. Ver­an­stal­tet wird die­ser von den Com­mu­ni­ty Nur­ses der Gemein­den Alt­müns­ter und Traun­kir­chen und der Gesun­den Gemein­de. Die bei­den Com­mu­ni­ty Nur­ses Tan­ja Gat­tin­ger und Rebec­ca Scha­chin­ger sind diplo­mier­te Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin­nen und in Alt­müns­ter und Traun­kir­chen zen­tra­le Anlauf­stel­le für Fra­gen zu Gesund­heits­för­de­rung und Pflege.

Am Gesund­heits­tag prä­sen­tie­ren sich regio­na­le Anbie­ter rund um das The­ma Gesund­heit und kör­per­li­che und geis­ti­ge Fit­ness. „Das Ange­bot rich­tet sich an alle Alters­grup­pen und es wird für jeden das Pas­sen­de dabei sein. Selbst­ver­ständ­lich gibt es auch ein Kin­der­pro­gramm“, erzählt der Alt­müns­te­r­er Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer. „Wir freu­en uns sehr, dass wir schon so vie­le Aus­stel­ler für den Gesund­heits­tag gewin­nen konn­ten“, ergänzt der Traun­kirch­ner Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl. Das Gesund­heits­stu­dio Kern­ge­sund am See, das Gesund­heits­zen­trum GINO, das Bewe­gungs­cen­ter Feel­good, das Rote Kreuz, bei­de Alt­müns­te­r­er Apo­the­ken, Kina­es­the­tics-Trai­ner Johan­nes Pesen­dor­fer und vie­le mehr wer­den an die­sem Tag zei­gen, wie man das Mot­to „Fit & gesund durchs Leben“ ein­fach und gezielt in den All­tag inte­grie­ren kann. Tan­ja Gat­tin­ger und Rebec­ca Scha­chin­ger ver­ra­ten: „High­lights wer­den der Alters­si­mu­la­ti­ons­an­zug, die Gesund­heits­stra­ße und natür­lich das Gewinn­spiel sein“.

Der Gesund­heits­tag ist kos­ten­los, beginnt um 14:00 Uhr und dau­ert bis 19:00 Uhr.