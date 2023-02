Gmundner Fasching – eine Wiederauferstehung

Stadt­ge­mein­de, Gas­tro­no­mie­be­trie­be und Ver­ei­ne besche­ren den Men­schen nach der Pan­de­mie in einer kon­zer­tier­ten Akti­on ein höchst ver­gnüg­li­ches Wochen­en­de an zehn Orten – in der fürs Salz­kam­mer­gut typi­schen 5. Jah­res­zeit. Denn: Gera­de nach der lan­gen Coro­na-Aus­zeit und in Kri­sen­zei­ten braucht es eine Arz­nei für die Psy­che und für‘s sozia­le Leben, um alles Belas­ten­de durch­zu­ste­hen – Unbe­schwert­heit, Spaß, Lebens­freu­de, den Fasching eben.

Rathausgschnas: „Ein bisschen Spaß muss sein“

Seit 2008 ist das Rat­haus am Fasching­mon­tag d e r Hot­spot für Mas­ke­rer. Heu­er sind sie nach drei Jah­ren Pau­se bei frei­em Ein­tritt in zwei Bars mit DJing und Tanz­flä­chen ein­ge­la­den — im Rat­haus­saal und erst­mals auch im ehe­ma­li­gen Tou­ris­mus-Büro im Erd­ge­schoß neben dem Haupt­ein­gang. Das Gschnas dau­ert von 19 – 2 Uhr, Devi­se: „Ein biss­chen Spaß muss ein“.

Für Kin­der und Fami­li­en setzt die Stadt­ge­mein­de zwei wei­te­re Akzen­te: Fasching On Ice – ein Faschings­eis­lau­fen in der Eis­hal­le am Fasching­sonn­tag und den Fami­li­en­fa­sching auf dem Rat­haus­platz am Faschingsamstag.

Überblick über das Faschingswochenende in Gmunden

NOBEL­BEISL „ZUM BLAU­EN AFFEN“

Fr., 17. 2. Faschings warm up ab 21 Uhr

Sa., 18. 2. Haus­ball “Nobel­Pro­le­ten­Par­ty” ab 21 Uhr

Di., 21. 2. Affen­zir­kus ab 17 Uhr

EIS­HAL­LE

So., 19. 2. — Fasching On Ice 13 — 17 Uhr

PANIGL

Di., 21.2. Faschings­par­ty ab 14 Uhr

RAT­HAUS­CA­FÉ BRANDL

Fr., 17. 2. Faschings­par­ty ab 19 Uhr mit DJ ERIC

Sa., 18. 2. Faschings­par­ty ab 18 Uhr mit DJ ROB O

Di., 21. 2. Faschings­par­ty ab 13 Uhr mit DJ ALEX (auch im Gastgarten)

SEGAF­RE­DO

Fr., 17. 2. — Haus­ball “Back to the 80s” ab 18 Uhr

Sa., 18. 2. — “Schwe­re Pati­en­ten” ab 18 Uhr

Di., 21. 2. — Faschings­par­ty im Segaf­re­do Zelt ab 12 Uhr

SVG-VER­EINS­HAUS AM STADTSPORTPLATZ

Sa., 18. 2. – SV-Faschingsg­schnas ab 19 Uhr mit DJ TRATI

RAT­HAUS

Mo., 20. 2. — Rat­hausg­schnas “Ein biss­chen Spaß muss sein” 19 — 2 Uhr

RAT­HAUS­PLATZ – PAR­TY­ZELT DER BASKET-SWANS

Fr., 17. 2. — Faschings­par­ty ab 20 Uhr

Sa., 18. 2. — Fami­li­en­fa­sching der Stadt­ge­mein­de 14 ‑17 Uhr

Sa., 18. 2. — Faschings­par­ty ab 18 Uhr

Di., 21. 2. — Faschings­par­ty ab 12 Uhr

HAVAN­NA COCKTAILHOUSE

Sa., 18. 2. — Pyja­ma-Par­ty ab 20 Uhr

Di., 21.2. — „Irren­an­stalt“, Haus­par­ty ab 14 Uhr

BOUL­D­ER­HAL­LE „STOABLOCK“

Sa., 18., + So., 20. 2. – Boulder-Fasching

Foto @ AdobeStock