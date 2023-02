Hochkarätiger Kunstpreis geht nach Altmünster

Ein hoch­ka­rä­ti­ger Kunst­preis geht nach Alt­müns­ter. Die Alt­müns­ter Künst­le­rin Ange­li­ka Toma, kurz „AT“ genannt, hat­te sich 2022 beim „Luxem­burg ART Pri­ze“ mit Bil­dern aus ihrem Coro­na­zy­klus „2020“ beworben.

Die­ser jähr­lich von der Pina­ko­thek orga­ni­sier­te und ver­ge­be­ne Wett­be­werb hat die Leis­tun­gen von AT mit einer Ver­dienstur­kun­de hono­riert. Ange­li­ka Toma auf Nach­fra­ge: „Ich habe mich sehr über die­se Aner­ken­nung mei­ner Leis­tun­gen gefreut. Inspi­riert hat mich ein Foto in den Medi­en 2020, auf dem ein Kran­ken­pfle­ger einen älte­ren Pati­en­ten im Arm hielt!“

Aus dem ursprüng­lich geplan­ten Ein­zel­bild zum The­ma „Coro­na“, wur­den letzt­end­lich sechs Wer­ke, die den Zyklus ver­voll­stän­di­gen: Eine älte­re Dame, die vor dem Fens­ter der Iso­la­ti­on nach drau­ßen winkt, eine Holz­pup­pe, ein Sym­bol für die Kunst, die eben­falls “weg­ge­sperrt” war, vie­le älte­re Herr­schaf­ten, die allein in ihren Woh­nun­gen von der Außen­welt abge­schnit­ten leb­ten, aber auch ein­sa­me Men­schen, die ohne Abschied der Ange­hö­ri­gen das Leben ver­las­sen muss­ten. Die sechs Kunst­wer­ke wur­den zum ers­ten Mal beim Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer 2021 gezeigt und hän­gen der­zeit im Atelier22 am Gmundnerberg.

Die Künst­le­rin AT setzt Men­schen in Bil­dern zu aktu­el­len The­men in Sze­ne: z.B. Kin­des­miss­brauch oder Ein­sam­keit sind The­men, für die AT eine Art „bild­li­ches Sprach­rohr“ sein möch­te. Aber auch Schlag­wor­te wie Infla­ti­on, Ener­gie­kri­se, oder der Ukrai­ne­krieg beschäf­ti­gen die Künst­le­rin in ihrem Schaf­fen, so wie die meis­ten Men­schen in unse­rer Gesell­schaft. So arbei­tet AT zur­zeit an einem groß­for­ma­ti­gen Bild, das sich dem Ukrai­ne­krieg wid­met. „Ers­te Skiz­zen sind schon fer­tig“ so Ange­li­ka im Gespräch.

Was sind die nächs­ten Projekte?

AT erklärt mit Stolz: „Ich nüt­ze die Win­ter­ta­ge, um an mei­nem Gale­rie Web­shop zu arbei­ten. Wei­ters berei­te ich mich für die kom­men­den Aus­stel­lun­gen, unter ande­rem im K‑Hof Muse­um im März 23 in Gmun­den, vor.“

So kann man Ange­li­ka Toma „AT“ zur erhal­te­nen Aus­zeich­nung nur gra­tu­lie­ren und gespannt sein, mit wel­chen künst­le­ri­schen „Lecker­bis­sen“ sie uns in nächs­ter Zeit über­ra­schen wird.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at