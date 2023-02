Krapfenteig brachte Spende für die Lebenshilfe Vöcklamarkt

Die St. Geor­ge­ner Bäue­rin­nen spen­de­ten 700 Euro für Men­schen mit Beein­träch­ti­gung in Vöck­la­markt. Die Erlö­se erga­ben sich aus dem Krap­fen­ver­kauf beim Advent­markt der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöcklamarkt.

Acht Bäue­rin­nen aus St. Geor­gen im Atter­gau waren mit einem Stand beim Advent­markt der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt ver­tre­ten und ver­ar­bei­te­ten dabei eini­ge Kilo Krap­f­enteig. Die selbst­ge­ba­cke­nen Krap­fen fan­den regen Absatz und so konn­te ein Erlös von 700 Euro erzielt wer­den, wel­cher nun offi­zi­ell von Bea­te Bau­mann-Rott und Anja Hue­mer an Ernes­ti­ne Rosen­kranz, Obfrau der Arbeits­grup­pe Vöck­la­markt der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich, über­ge­ben wurden.

Haus­spre­cher Andre­as Hackl und Werk­stät­ten­lei­ter Hans Schnei­der führ­ten die Besu­che­rin­nen anschlie­ßend durchs Haus, um ihnen den Arbeits­platz von 46 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung vor­zu­stel­len. Die Werk­stät­te bie­tet für Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung ein breit gefä­cher­tes Arbeits- und Beschäf­ti­gungs­an­ge­bot. Neben den in lie­be­vol­ler Hand­ar­beit her­ge­stell­ten Pro­duk­ten gibt es auch Dienst­leis­tungs­an­ge­bo­te für Unter­neh­men und Pri­vat­per­so­nen. „Es ist eine Freu­de zu sehen, was in der Werk­stät­te alles geleis­tet wird. Ger­ne kom­men wir im nächs­ten Jahr wie­der“, sag­te Anja Huemer.

Quel­le: Lebens­hil­fe OÖ

