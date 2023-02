Mann drehte in Wohnung durch — Cobraeinsatz

In Gmun­den ist es Diens­tag­abend zu einem Poli­zei­ein­satz gekom­men, auch das Ein­satz­kom­man­do der Cobra wur­de angefordert.

Am 07. Febru­ar 2023 gegen 19:30 Uhr soll ein 43-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den durch­ge­dreht haben. Laut Poli­zei hat der Mann zuerst mehr­mals gegen die Tür sei­ner Nach­ba­rin geschla­gen und dann in sei­ner eige­nen Woh­nung wei­ter gegen Wän­de geschla­gen und her­um­ge­schrien. Die Nach­ba­rin ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Polizei.

Ein­satz­kom­man­do Cobra angefordert

Beim Ein­tref­fen an des­sen Woh­nungs­tür wur­de von der Poli­zei ver­sucht, mit dem Mann zu reden. Die­ser soll wäh­rend­des­sen mit einem Mes­ser durch die Tür gesto­chen haben, wodurch die­ses ein Stück her­aus­rag­te. Auf­grund des­sen wur­den die Cobra sowie wei­te­re Poli­zei­kräf­te zur Unter­stüt­zung ange­for­dert. Gegen 21:30 Uhr konn­te der Mann letzt­end­lich von der Cobra fest­ge­nom­men wer­den. Der 43-Jäh­ri­ge wur­de in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert, so die Polizei.