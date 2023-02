Miba setzt ein Zeichen für Umweltschutz und Artenvielfalt

Mit einer 10.000 € — Spen­de an den Ver­ein ARGE Streu­obst star­tet die Miba das neue Geschäfts­jahr mit einem Bekennt­nis zur Unter­neh­mens-mis­si­on „Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net“. Anfang Febru­ar wur­de in Laa­kir­chen der Spen­den­scheck übergeben.

Die Miba beginnt das neue Geschäfts­jahr mit einer Spen­de an die ARGE Streu­obst und setzt damit ein Zei­chen für Umwelt­schutz und Bio­di­ver­si­tät. Der gemein­nüt­zi­ge Ver­ein wid­met sich dem Erhalt der Natur- und Arten­viel­falt der öster­rei­chi­schen Streu­obst­baum­po­pu­la­ti­on, wel­che in den ver­gan­ge­nen Jah­ren durch Hagel und ande­re Extrem­ereig­nis­se stark gefähr­det wur­de. „Um dem ent­ge­gen­zu­wir­ken, ent­wi­ckeln wir geziel­te Maß­nah­men zur För­de­rung des Streu­obst­baus sowie der obst­ge­ne­ti­schen Res­sour­cen in Öster­reich“, erklärt Ver­eins­ob­mann Johann Hartl, der Anfang Febru­ar im Miba Forum in Laa­kir­chen per­sön­lich den sym­bo­li­schen Spen­den­scheck ent­ge­gen­ge­nom­men hat.

Verantwortung für die Natur – mit Miba Technologien und darüber hinaus

Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr spen­de­te die Miba für das Pro­jekt Stadt­wald­ret­tung im deut­schen Ostero­de. Dass nun erneut eine Nach­hal­tig­keits­in­itia­ti­ve unter­stützt wird, ist kein Zufall. Mit der Unter­neh­mens­mis­si­on „Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net“ hat sich die Miba schon vor Jah­ren dem Ziel ver­schrie­ben, zu einer sau­be­re­ren und noch lebens­wer­te­ren Welt bei­zu­tra­gen. „Wir tun das mit unse­ren Pro­duk­ten ent­lang der gesam­ten Ener­gie­wert­schöp­fungs­ket­te, aber auch indem wir gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung in Umwelt­be­rei­chen über­neh­men. Mit der Spen­de für die ARGE Streu­obst wol­len wir einen erneu­ten Bei­trag zu mehr Umwelt­schutz in unse­rer Regi­on leis­ten“, so F. Peter Mit­ter­bau­er, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Miba AG.

„ COzero“ – Miba plant CO 2 -Neutralität bis 2040



Nach­hal­ti­ges Han­deln liegt der Miba am Her­zen – das zei­gen auch die kla­ren, unter­neh­mens­wei­ten Kli­ma­zie­le der Tech­no­lo­gie­grup­pe. Durch effi­zi­en­te Ener­gie­nut­zung und den scho­nen­den Umgang mit Res­sour­cen wird bis zum Jahr 2030 eine Hal­bie­rung der CO2-Emis­sio­nen aus eige­ner Pro­duk­ti­on ange­strebt. Bis 2040 soll dann gänz­lich kli­ma­neu­tral pro­du­ziert wer­den. Als Ergän­zung inves­tiert die Miba lau­fend in den Aus­bau erneu­er­ba­rer Ener­gien: erst kürz­lich wur­de auf den Dächern der Miba Gleit­la­ger in Laa­kir­chen eine neue, groß­flä­chi­ge Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge in Betrieb genommen.

Quel­le: MIBA