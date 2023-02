MIT REP Plus in die Erfolgsspur finden — Förderprogramm für UnternehmerInnen

Eine Lea­der-För­de­rung macht es mög­lich, dass das regio­na­le Unter­neh­mens­ent­wick­lungs-pro­gramm REP Plus im Bezirk Gmun­den ange­bo­ten wer­den kann.

Ziel von REP Plus ist es, Klein- und Mit­tel­un­ter­neh­men fit für die Zukunft zu machen. Ob Neu­aus­rich­tung, nach­hal­ti­ge Ori­en­tie­rung, Unter­stüt­zung für erwei­ter­te Geschäfts­mo­del­le, geän­der­te betrieb­li­che Abläu­fe … Eigen­tü­me­rIn­nen, Geschäfts­füh­re­rIn­nen oder Füh­rungs­kräf­te haben am Ende des Pro­gramms neben vie­len berei­chern­den per­sön­li­chen Erleb­nis­sen ein Kon­zept in der Hand, mit dem sie neu durch­star­ten können.

„Wer die­ses Pro­gramm durch­läuft, wird auch in den kom­men­den Jah­ren ertrag­reich wirt­schaf­ten“, sind die bei­den Ver­an­stal­ter, Horst Gai­gg (Tech­no­lo­gie­zen­trum Salz­kam­mer­gut) und Robert Ober­frank (WKO Gmun­den) über­zeugt. Die Schwer­punk­te der sie­ben Modu­le lie­gen auf Per­sön­lich­keit, Betriebs­wirt­schaft und Nach­hal­tig­keit, die im Rah­men eines Info-Tref­fens erklärt werden.

Ter­min die­ses Tref­fens: Di., 14. März 2023, 19 Uhr, WKO Gmun­den. Anmel­dung erfor­der­lich unter T 05–90909-5250 bzw. gmunden@wkooe.at

