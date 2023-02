Mit Saxophonkonzert Spenden gesammelt

Unter dem Mot­to „klas­sisch gehol­fen – Genera­ti­on Mensch­lich­keit“ hat der Saxo­pho­nist und Lan­des­mu­sik­schul­leh­rer Tho­mas Prü­was­ser mit Beglei­tung am Kla­vier durch Ele­na Kond­ra­ten­ko am 28. Jän­ner 2023 ein Kon­zert in der Lan­des­mu­sik­schu­le Laa­kir­chen veranstaltet.

Mit einem brei­ten Reper­toire an ver­schie­dens­ten Musik­stü­cken konn­te Herr Prü­was­ser dem Publi­kum Ein­bli­cke in die facet­ten­rei­che Klang­mög­lich­keit des Saxo­phons geben. Gleich­zei­tig wur­den dabei frei­wil­li­ge Spen­den gesammelt.

Die dabei ein­ge­nom­men € 820,00 wur­den von Vize­bür­ger­meis­te­rin Maria Ohler ent­ge­gen­ge­nom­men und von Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger auf € 1.000,00 auf­ge­stockt. Um auch die hei­mi­sche Wirt­schaft zu unter­stüt­zen wer­den die Spen­den­gel­der in IG Gut­schei­ne umge­tauscht und an in Not gera­te­ne Laa­kirch­ne­rin­nen und Laa­kirch­ner bei Bedarf von der Stadt­ge­mein­de weitergegeben.