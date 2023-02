Neues KLF‑A für die Feuerwache Rettenbach – Steinfeld – Hinterstein

Am Diens­tag 07.02.2023 wur­de das neue KLF‑A der Feu­er­wa­che Ret­ten­bach – Stein­feld – Hin­ter­stein von Pflicht­be­reichs­kom­man­dant ABI Jochen Eisl, Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler, BEd und Feu­er­wehr­re­fe­rent Franz Hoch­da­nin­ger in den Dienst gestellt.

Das alte LF leis­te­te bis­her gute Diens­te, enspricht aber mit über 30 Jah­ren nicht mehr den moder­nen Anfor­de­run­gen einer Feu­er­wehr. Bereits am Frei­tag 03.02. wur­de das Fahr­zeug, von einer Abord­nung der Ret­ten­ba­cher Flo­ria­nis, übernommen.

Am frü­hen Mor­gen mach­te man sich zur Fa. Magi­rus Lohr in Graz auf, um das Fahr­zeug abzu­ho­len. Nach einer Schu­lung bzw. Unter­wei­sung vor Ort trat man mit dem neu­en KLF‑A die Heim­fahrt an. Am spä­ten Nach­mit­tag wur­de man bereits von eini­gen Kame­ra­den und Jugend­mit­glie­dern in Emp­fang genommen.

Fahr­ge­stell und Aufbau

Das neue Fahr­zeug ist ein Iveco Dai­ly 50C18 mit 180PS und 8 Gang Auto­ma­tik­ge­trie­be. Durch die 5,5 Ton­nen Gesamt­ge­wicht darf das Fahr­zeug auch mit einem Feu­er­wehr­füh­rer­schein, in Kom­bi­na­ti­on mit Füh­rer­schein­klas­se B, gelenkt werden.

Der Umbau auf All­rad­an­trieb mit 2 Sper­ren und Unter­set­zung wur­de von der Fir­ma Ach­leit­ner durch­ge­führt. Der Auf­bau stammt von der Fir­ma Magi­rus Lohr.

Im neu­en Fahr­zeug befin­den sich unter ande­rem 3 Atem­schutz­ge­rä­te Hal­te­run­gen ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung, ein Funk­kar­ten­tisch, eine Umfeld­be­leuch­tung in neu­es­ter LED Tech­nik, ein begeh­ba­res Dach mit Dach­box, eine 4‑teilige Steck­lei­ter und Lade­er­hal­tungs­ge­rä­te für Funk­ge­rä­te, Lam­pen, Strom­ag­gre­gat und Tragkraftspritze.

Auf die­sem Weg möch­te sich die Feu­er­wa­che Ret­ten­bach – Stein­feld – Hin­ter­stein bei allen Unter­stü­zern bedan­ken. Ohne die groß­zü­gi­gen Spen­den der Ret­ten­ba­cher Bevöl­ke­rung und der Unter­stüt­zung der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl wäre die­se Anschaf­fung nicht mög­lich gewesen.

Quel­le: www.ff-badischl.at