Obertrauner Keppelweiba wieder ON TOUR

Tra­di­tio­nell wird am Faschings­mon­tag der „Ober­trau­ner Fasching­brief“ in den Gast­häu­sern der Dach­stein­ge­mein­de aufgeführt.

All­jähr­lich am 11. Novem­ber star­ten die Ober­trau­ner Kep­pe­l­wei­ba mit ihrer „Nach­le­se“ und brin­gen die­se in Form, Far­be und Ton. Dabei wer­den die bes­ten Hop­pa­las und Miss­ge­schi­cke der Ober­trau­ner Bevöl­ke­rung gereimt und am Faschings­mon­tag in gesun­ge­ner oder erzähl­ter Form dargebracht.

Zu sehen bzw. zu hören ist der Ober­trau­ner Fasching­brief in fol­gen­den Loka­len: Kegel­bahn-Piz­ze­ria Sim­mer 12:31 Uhr, Sport­ca­fe-BSFZ 15:03 Uhr, Feri­en­dorf-Resort 17:32 Uhr und im Schüt­zen­haus um 20:07 Uhr. Außer­dem wird jedes gesun­ge­ne Stück kari­kiert und an den Best­bie­ter versteigert!

Der Rein­erlös wird jedes Jahr einer ande­ren gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­ti­on zur Ver­fü­gung gestellt: 2023 kommt er der Ober­trau­ner Feu­er­wehr zugute!

Hier noch ein Über­blick der Ver­an­stal­tun­gen in Ober­traun am Faschingswochenende!



Frei­tag, 17. Febru­ar 2023:

+ „Er- und Sie-Lauf“ beim Krip­pi-Park für 2er-Teams, Anmel­dun­gen sind vor Ort mög­lich ab 17:42 Uhr mög­lich. Zur Teil­nah­me sind alle Win­ter­sport­ge­rä­te und auch Was­ser­sport­ge­rä­te zugelassen.

Sams­tag, 18. Febru­ar 2023:

+ Kin­der-Fasching der Ober­trau­ner Kin­der­freun­de, Umzug ab 14 Uhr mit der Orts­mu­sik­ka­pel­le durch den Ort. Anschlie­ßend Par­ty mit Kin­der­dis­co und Tom­bo­la am Gemein­de­platz. Jedes mas­kier­te Kind bekommt einen Faschingskrapfen.

+ Ober­trau­ner Schüt­zen­ball im Schüt­zen­haus ab 19:30 Uhr, Tanz und Unter­hal­tung mit dem „Dach­stein Sound“, Mas­ken­prä­mie­rung, Tom­bo­la, Seidlbar und Alm­hüt­ten-Bar­be­trieb. Ein­tritt frei­wil­li­ge Spenden!

Sonn­tag, 19. Febru­ar 2023:

+ Ober­trau­ner Faschings­um­zug 2023: Abmarsch um 13:59 Uhr vom Strand­bad-Park­platz bis zum Gemein­de­platz. Vor­stel­lung der ein­zel­nen Grup­pen und „Gefähr­te“ sowie Aus­schank am Gemeindeplatz!

Mon­tag, 20. Febru­ar 2023:

+ Ober­trau­ner Fasching­brief in den Gast­häu­sern ab Mittag!

Ascher­mitt­woch, 22. Febru­ar 2023:

+ Fisch­wo­che in der „Kop­pen­rast“ bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 23. Febru­ar 2023, Tisch­re­ser­vie­run­gen erbeten.