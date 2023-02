Online-Seminar der WKO Gmunden: “Stolpersteine im Arbeitsrecht”

Stolpersteine im Arbeitsrecht

Am Mitt­woch, 15. Febru­ar 2023, 16 — 18 Uhr, Online

Vom Stel­len­in­se­rat bis hin zur Been­di­gung eines Arbeits­ver­hält­nis­ses kön­nen vie­le recht­li­che Stol­per­fal­len auf­tre­ten. Wie muss ein Stel­len­in­se­rat kor­rekt erstellt wer­den oder wel­che Nach­wei­se kann ich ver­lan­gen, wenn mei­ne Mitarbeiter:in erkrankt? Ziel des Semi­nars der WIFI-UNTER­NEH­MER-AKA­DE­MIE ist es, die­se Stol­per­fal­len vor­zei­tig zu erken­nen und nach den gesetz­li­chen Mög­lich­kei­ten opti­mal zu handeln!

Erfah­ren Sie hier, wie Sie Dis­kri­mi­nie­rungs­fal­len bei Stel­len­in­se­ra­ten und Bewer­bungs­ge­sprä­chen ver­mei­den kön­nen und wel­che rechts­si­che­ren Klau­seln in Arbeits­ver­trä­gen (ins­be­son­de­re Aus­bil­dungs­kos­ten­rück­ersatz und Kon­kur­renz­klau­seln) wich­tig sind. Außer­dem bekom­men Sie nütz­li­che Infos, was Sie gegen zwei­fel­haf­te Kran­ken­stän­de oder Dienst­ver­hin­de­run­gen tun kön­nen und Tipps zu einem rechts­si­che­ren Urlaubs­ma­nage­ment. Auch das The­ma Fal­len bei der Been­di­gung von Arbeits­ver­hält­nis­sen und Tipps zu deren Ver­mei­dung wird in die­sem Semi­nar behandelt.

„Holen Sie sich wert­vol­le Tipps und nut­zen Sie die Erfah­run­gen von Exper­ten,“ freut sich Robert Ober­frank (Bezirks­stel­len­lei­ter WKO Gmun­den) über das inter­es­san­te und für die Pra­xis hilf­rei­che Seminar.

Sind Sie inter­es­siert? Dann sichern Sie sich noch heu­te einen der begehr­ten Plät­ze. Anmel­dung unter Tel 05–7000-7052 oder per Mail an unternehmerakademie@wifi-ooe.at.