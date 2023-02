Eine ein­ma­li­ge Gele­gen­heit, attrak­ti­ve Arbeit­ge­ber und Jobs in der Regi­on zu fin­den, bie­tet die OÖ Job Week von 20. bis 25. März 2023.

„Die Woche der Berufs­wahl in Ober­ös­ter­reich eig­net sich per­fekt für Arbeits­su­chen­de, Wie­der­ein­stei­gen­de und all jene, die beruf­li­che Her­aus­for­de­run­gen suchen“, erklärt Bezirks­stel­len-Obmann Mar­tin Ettin­ger. Bevor­zugt wol­len Arbeit­neh­mer dort arbei­ten, wo sie auch leben.

Von 20. bis 25. März 2023 bie­ten Betrie­be ihren Besu­chern inter­es­san­te Ver­an­stal­tun­gen, um sich zu prä­sen­tie­ren. Dabei sind klei­ne, mitt­le­re sowie auch gro­ße Unter­neh­men in ganz Ober­ös­ter­reich ver­tre­ten. Besu­cher kön­nen attrak­ti­ve Arbeit­ge­ber in ihrer Nähe ken­nen­ler­nen und sich direkt vor Ort über ver­schie­de­ne Beru­fe und Arbeits­plät­ze infor­mie­ren. Vie­le erken­nen ihre Stär­ken und Inter­es­sen oft­mals erst in der Pra­xis. „Das Beson­de­re an der OÖ Job Week ist, dass sich Arbeit­neh­mer und Arbeit­ge­ber dort tref­fen, wo es wich­tig ist – am zukünf­ti­gen Arbeits­platz. Und es ist sicher für jeden ein pas­sen­des Ange­bot dabei“, betont Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Oberfrank.

Rund 400 Betrie­be machen mit

Sämt­li­che Ver­an­stal­tun­gen sind auf jobweek.at auf­ge­lis­tet. Hier kön­nen sich Inter­es­sier­te auch gleich für das eine oder ande­re Ange­bot in ver­schie­de­nen Betrie­ben anmel­den. Der Besuch ist kos­ten­los. „Allei­ne im Bezirk Gmun­den prä­sen­tie­ren sich 50 Betrie­be“, berich­tet Bezirks­stel­len-Obmann Mar­tin Ettin­ger. Beson­ders krea­ti­ve Ver­an­stal­tun­gen punk­ten bei den Besu­chern – vom Pro­be­schnup­pern bis zur Betriebsführung.

