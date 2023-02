In Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see ist Diens­tag­abend ein Pen­sio­nist nach einem Sturz in einen Bach ertrunken.

Der Unfall pas­sier­te — wie die Kro­nen­Zei­tung berich­tet — Diens­tag­abend beim soge­nann­ten Mühl­bach — einem Neben­ge­rin­ne der Traun — wo ein Pen­sio­nist mit sei­nem Fahr­rad in einen Bach gestürzt und ertrun­ken ist.