Person bei schwerem Forstunfall in Regau unter Traktor eingeklemmt

In Regau hat sich Mon­tag­mit­tag ein schwe­rer Fors­t­un­fall ereig­net, bei dem ein Mann unter einem Trak­tor ein­ge­klemmt wurde.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den zu einer Per­so­nen­ret­tung in ein Wald­stück in der Ort­schaft Schön­berg alar­miert. Bei Forst­ar­bei­ten in einem Wald­stück ist dort offen­bar ein Trak­tor umge­stürzt und eine Per­son wur­de unter dem umstür­zen­den Trak­tor eingeklemmt.

Der Ver­letz­te konn­te von der Feu­er­wehr mit­tels Hebe­kis­sen befreit wer­den. Nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung am Unfall­ort wur­de der Ver­letz­te zur Forst­stra­ße gebracht und in wei­te­rer Fol­ge ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Die Feu­er­wehr stell­te den Trak­tor auf und unter­stütz­te bei der Bergung.

Quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber