RATHAUS-ARTHAUS / Ausstellungseröffnung in Laakirchen

RAT­HAUS-ART­HAUS / AUS­STEL­LUNGS­ER­ÖFF­NUNG INKLU­SI­VE WEIN­VER­KOS­TUNG — Wein­gut Marin­ger (Kirch­berg am Wagram)

Am Do., 09. Febru­ar 2023, 19:00 Uhr, eröff­net Herr Wal­ter Marin­ger im Neu­en Rat­haus (3. Stock) sei­ne Bil­der­aus­stel­lung unter dem Mot­to „Spu­ren­su­che”. Im Rah­men der Eröff­nung wer­den auch die Wei­ne vom Wein­gut Marin­ger vor­ge­stellt und verkostet.

Herr Wal­ter Marin­ger, wohn­haft in Kirch­berg am Wagram in Nie­der­ös­ter­reich, beschäf­tigt sich mit “Bil­der vom Men­schen”. Es han­delt sich um Expe­ri­men­te mit Form, Far­be und Mate­rie. Stim­mun­gen und Erin­ne­run­gen sen­si­bi­li­sie­ren den Künst­ler zu Beginn des Schaf­fens­pro­zes­ses. Die von ihm gewähl­te Tech­nik der Kase­in­tem­pe­ra schafft eine für ihn typi­sche Stim­mung einer inne­ren Ruhe und Har­mo­nie, die den Betrach­ter erstau­nen las­sen soll.