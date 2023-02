Renaturierung des Gmundner Seebahnhofes beginnt

AM SEE­BAHN­HOF ENT­STEHT FLA­CHES, RENA­TU­RIER­TES BADE-UFER

Am See­bahn­hof haben die Arbei­ten zur Ufer-Rena­tu­rie­rung begon­nen. Auf gut 80 Metern Län­ge ver­wan­delt die Mit­ten­dor­fer GmbH in den kom­men­den zwei Mona­ten die bestehen­de Ufer­mau­er in flach abfal­len­des Gelän­de mit Wie­se und Schot­ter­ufer. Natur­schutz und Was­ser­rechts­be­hör­de haben die­se wich­ti­ge Maß­nah­me als Aus­gleich zur Ufer­ver­bau­ung mit dem See­vier­tel-Hotel verlangt.

Die Stadt tut das ger­ne, weil zum Nut­zen für die Öko­lo­gie des Sees noch ein zwei­ter kommt: Die Gäs­te des Gra­tis-Bade­plat­zes kön­nen danach auf der gesam­ten Län­ge bequem ins Was­ser gehen und bis zur Ufer­li­nie ihre Decken ausbreiten.