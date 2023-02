Schneedruckeinsätze in Ohlsdorf – Gefahr in den Wäldern ist hoch

Nach­dem am Don­ners­tag, 02. Febru­ar 2023, tags­über meh­re­re Fahr­zeug­bergun­gen auf­grund des star­ken Schnee­falls abge­ar­bei­tet wur­den, gab es am Abend bis in die Nacht meh­re­re Schneedruckeinsätze.

So wur­den ver­teilt auf das Gemein­de­ge­biet meh­re­re Stra­ßen von umge­stürz­ten Bäu­men befreit. So stand die FF Ohls­dorf bei wei­te­ren Ein­sät­zen im Dienst. Die Situa­ti­on ist enorm ange­spannt. Der schwe­re Schnee droht wei­te­re Bäu­me zu fäl­len. Für Frei­tag wer­den am Abend zusätz­lich star­ke Böen gemel­det, was die Situa­ti­on wei­ter verschlechtert.

ACH­TUNG: Bit­te füh­ren Sie nur wich­ti­ge Fahr­ten durch, ver­mei­den Sie Wald­ge­bie­te (z.B. Hasel­wald in Ohlsdorf).

Quel­le u. Fotos: www.ff-ohlsdorf.at