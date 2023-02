Seebahnhof Festival 2023: Kulturverein Schreiantn sucht Mitstreiter:innen

Nach dem gro­ßen Erfolg im letz­ten Jahr mit mehr als 2.000 Besucher:innen geht der Kul­tur­ver­ein Schrei­antn in die nächs­te Run­de: Am 12. August fin­det das See­bahn­hof Fes­ti­val 2023 (kurz: SBHF 2023) statt. Dabei set­zen die Veranstalter:innen auch in der zwei­ten Aus­ga­be auf die bewähr­ten Grund­sät­ze Regio­na­li­tät, Inklu­si­on, Nach­hal­tig­keit und nie­der­schwel­li­gen Zugang.

„Was mit einer Schnaps­idee in der Lock­down-Zeit begann, wur­de zum Som­mer­mär­chen. Es war ein Fest für jede und jeden, vom Säug­ling bis zur Pen­sio­nis­tin, eben­so für Men­schen mit Beein­träch­ti­gung und unab­hän­gig von der Her­kunft“, zeigt sich Mit­or­ga­ni­sa­tor Mar­kus Medl erfreut. Auch im Som­mer 2023 erwar­tet die Besucher:innen ein bun­tes Pro­gramm aus vor­wie­gend regio­na­len Künstler:innen, abwechs­lungs­rei­cher Kuli­na­rik und natür­lich einer Abküh­lung im Traunsee.

Damit der­ar­ti­ge Ver­an­stal­tun­gen statt­fin­den kön­nen, ist einer­seits die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung und die Zusam­men­ar­beit mit den vie­len loka­len Wirt­schafts­trei­ben­den, regio­na­len Orga­ni­sa­tio­nen und der Stadt­ge­mein­de Gmun­den not­wen­dig. Ande­rer­seits braucht es den tat­kräf­ti­gen Ein­satz der unzäh­li­gen Frei­wil­li­gen. Der Kul­tur­ver­ein Schrei­antn arbei­tet zu 100 % ehren­amt­lich und ist auf die vie­len Hän­de, die in der Orga­ni­sa­ti­on und am Fes­ti­val selbst mit­an­pa­cken, angewiesen.

„Wir benö­ti­gen Unter­stüt­zung in allen Berei­chen und ich möch­te alle Kul­tur­be­geis­ter­ten herz­lich dazu ein­la­den, Ver­eins­mit­glie­der und Teil des SBHF-Teams zu wer­den. Vor allem Frau­en sol­len sich ange­spro­chen füh­len“, so Obmann Sebas­ti­an Neu­böck. Ins­be­son­de­re sei man auf der Suche nach einer:m Grafiker:in, die:der dem See­bahn­hof Fes­ti­val eine eige­ne per­sön­li­che Note geben möchte.

Wer den Ver­ein finan­zi­ell unter­stüt­zen möch­te, kann ab einem Betrag von 20 € pro Jahr unter­stüt­zen­des Mit­glied wer­den. Anfra­gen wer­den unter mitgliedschaft@schreiantn.at oder mit­tels Online-For­mu­lar auf sbhf.at entgegengenommen.

Fotos © Kul­tur­ver­ein Schreiantn