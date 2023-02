Sensationell, letztes Meisterschaftsspiel der Sharks1 vs. ATSE Graz mit einem 6:2 Sieg!

Für den ATSV GRAZ ging es beim Eis­ho­cke­ry­spiel am Sams­tag 4.2.203 in der Eis­hal­le Gmun­den um den Ein­zug ins Play off. Die Haie woll­ten dem treu­en Publi­kum noch­mals ein tol­les Spiel bie­ten und drei Punk­te bescheren.

Eis­ho­ckey pur, ein Match auf Augen­hö­he, mehr Angrif­fe der Sharks, die am Ende durch zwei Tore von Niklas Schatzl und Jonas KAIL einen Pau­sen­stand im ers­ten Drit­tel von 2:1 für die Gmund­ner Haie erkämp­fen konn­ten. Den Tref­fer der Gra­zer erziel­te Cory KRENZ. Mit die­sem Spiel­stand ging es in die Drittelpause

Zu Beginn des zwei­ten Spiel­ab­scnit­tes die Sharks wie ver­wan­delt, tol­le Angrif­fe, per­fek­te Kom­bi­na­to­nen und so stand es nach zwei Minu­ten im 2. Spiel­ab­schnitt durch Lau­rens OBER 3:1 für die Hausherren.

Nicht genug, Chan­ce um Chan­ce und in der 30. Spiel­mi­nu­te das 4:1 durch Paul ORNETZ­EDER mit sei­nem ers­ten Sai­son­tref­fer bei den SHARK 1! Die Gra­zer war­fen alles nach vor­ne, doch der Goa­lie Peter Wolfs­gru­ber der Sharks hat­te alles im Griff. Sen­sa­tio­nell es steht nach 40 Minu­ten 4:1 für die Rauch Tech­no­lo­gy Sharks Gmun­den! Go Sharks, noch­mal 20 Minu­ten nicht nachlassen!

Und so war es! Nach dem 4:2 der Gäs­te durch aber­mals Cory KRENZ gab es noch­mals rich­ti­ges Eis­ho­ckey mit Kampf­geist auf bei­den Sei­ten! Ein Super­tref­fer der Sharks durch Jonas KAIL mit sei­nem zwei­ten Tor in die­ser Par­tie und es stand bereits 5:2 und als Abschluss folg­te noch das 6:2 durch Lauren’s OBER mit sei­nen auch zwei­ten Tref­fer an die­sem Abend. Das Publi­kum war aus dem Häus­chen, Stan­ding Ova­ti­on auf den Rän­gen und die Hal­le bebte!

„Ein ver­söhn­li­cher und ver­dien­ter Abschluss die­ser Sai­son für unse­re Mann­schaft und für unser super Publi­kum. Heu­te haben wir alles rich­tig gemacht und gezeigt, wel­ches Poten­ti­al in unse­rem Team steckt. Trotz vier feh­len­der Stamm­spie­ler und lei­der Aus­fall von Niklas SCHATZL mit Schul­ter­ver­let­zung ein 6:1 gegen ATSE Graz erkämp­fen war eine wah­re super Leis­tung! Gra­tu­la­ti­on an mei­ne Jungs!“, so Spie­ler­trai­ner André Flat­scher nach die­ser Eishockeypartie.

Für die Kampf­mannn­schaft 1 der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den ist die­se Sai­son nun lei­der vor­bei und der undank­ba­re 6 Platz in der Tabel­le ent­spricht nicht wirk­lich der spie­le­ri­schen Leis­tung. Durch sehr vie­le Aus­fäl­le, spe­zi­ell im Bereich der Tor­leu­te und auch der Leis­tungs­trä­ger im Bereich der Stür­mer in die­ser Sai­son konn­te man eini­ge Spie­le nicht für sich entscheiden.

Die Sai­son 2022/2023 in der ÖEL ist Geschich­te, die Vor­be­rei­tun­gen für die neue Sai­son in die­ser anspruchs­vol­len Eis­ho­ckey­li­ga ÖEL lau­fen bereits. Herz­li­chen Dank an alle Eis­ho­ckey­cracks, an alle Mit­ar­bei­ter und spe­zi­ell an das wun­der­ba­re Publi­kum, dass die Gmund­ner Haie tat­kräf­tig unter­stützt hat! Ein beson­de­res Dan­ke auch an die Ein­satz­kräf­te des Roten Kreu­zes Gmun­den, dass spe­zi­ell beim heu­ti­gen Spiel und bei den Begeg­nun­gen in der gesam­ten Sai­son tol­le Arbeit geleis­tet hat.

Für die Kampf­mann­schaft 2 und 3 der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS geht die Sai­son mit Teil­nah­me an den Play Offs wei­ter. Die SHARK 2 spie­len am Sonn­tag 5.2.2023 mit Beginn 18:00 Uhr gegen den EC WIN­WIN WELS und am Mitt­woch 8.2.2023 mit Beginn 19:30 Uhr gegen die PUCK­JÄ­GER Traun in der Eis­hal­le Gmunden!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS