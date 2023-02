Spur der Verwüstung in Gmunden

Bis­lang unbe­kann­te Täter zer­stör­ten in der Nacht vom 18. Febru­ar 2023 auf den 19. Febru­ar 2023 in Gmun­den meh­re­re Stra­ßen­la­ter­nen, Müll­ei­mer und Streu­kies­be­häl­ter ent­lang der Trau­n­ufer­pro­me­na­de und im Rota­ry­weg, dem Ver­bin­dungs­weg von der Mari­en­brü­cke in den Cumberlandpark.

Die Täter zogen eine regel­rech­te Spur der Ver­wüs­tung, so wur­den etwa die Stra­ßen­la­ter­nen zum Teil umge­ris­sen, Mist­kü­bel her­un­ter­ge­ris­sen und ein meh­re­re hun­dert Kilo­gramm schwe­rer, vol­ler Streu­kies­be­häl­ter umgeworfen.

Meh­re­re 10.000 Euro Schaden

Der Gesamt­scha­den dürf­te im hohen fünf­stel­li­gen Bereich liegen.

500 Euro Belohnung

Für Hin­wei­se hat die Stadt­ge­mein­de Gmun­den eine Beloh­nung in Höhe von 500 Euro ausgelobt.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se bit­te an die PI Gmun­den unter 059133 4100.