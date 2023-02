stoablock“ Boulderhalle begeisterte JungunternehmerInnen!

Die JW Gmun­den lud zur span­nen­den Besich­ti­gung in die Boul­d­er­hal­le „stoablock“ in Gmun­den ein. Zahl­rei­che Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen folg­ten der Ein­la­dung und gaben beim anschlie­ßend gemein­sa­men boul­dern alles.

Auf über 700 m² ist die im April ver­gan­ge­nen Jah­res neu­eröff­ne­te Boul­d­er­hal­le „stoablock“ das Zen­trum für den Klet­ter- & Boul­der­sport im Salz­kam­mer­gut. Mit­grün­der der „stoablock“ Boul­d­er­hal­le Tho­mas Opper­mann sprach über die Ent­ste­hung der Hal­le, die Hür­den & Her­aus­for­de­run­gen beim Hal­len­bau in der ehe­ma­li­gen Bier­braue­rei sowie über die Phi­lo­so­phie. Nach anschlie­ßen­der Besich­ti­gung hieß es bei einem Crash­kurs in Boul­dern Kraft, Aus­dau­er und Beweg­lich­keit zu bewei­sen. Die Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen waren mit vol­ler Begeis­te­rung dabei und sporn­ten sich gegen­sei­tig an. Egal ob in der Schwie­rig­keits­ska­la „zum eini­ku­ma“ bis hin zu „gscheid schwa“ oder „konn gor ned geh“ war für jeden was dabei. Erschöpft aber begeis­tert ende­te die Ver­an­stal­tung in gemüt­li­cher Run­de im Bis­tro beim Netzwerken.

„Möch­test du auch bei tol­len Ver­an­stal­tun­gen der JW Gmun­den dabei sein und exklu­si­ve Ein­bli­cke in neue Betrie­be und span­nen­de Talks mit nam­haf­ten Unter­neh­mer­per­sön­lich­kei­ten erle­ben? Dann mel­de dich bei uns. Wir freu­en uns immer über neue Mit­glie­der!“ so Sebas­ti­an Nuss­bau­mer, Bezirks­vor­sit­zen­der der JW Gmun­den. Pro­fi­tie­re von ihrem Erfah­rungs­schatz und wer­de noch heu­te Mit­glied bei der JW. An einer (kos­ten­lo­sen) Mit­glied­schaft inter­es­siert? T 05–90909-5250 oder Mail gmunden@wkooe.at

Quel­le & Fotos: © WKO Gmunden