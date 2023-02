Tischlerei Roither ist „High Five“ 

Junge Wirtschaft gibt erfolgreichen Jungunternehmern eine Bühne

Mehr Sicht­bar­keit für die Leis­tun­gen von jun­gen Wirt­schafts­trei­ben­den zu bie­ten und ihnen dabei Wert­schät­zung ent­ge­gen­zu­brin­gen – das ist das erklär­te Ziel der neu­en Initia­ti­ve „High Five”, mit der die Jun­ge Wirt­schaft Ober­ös­ter­reich ins neue Jahr star­tet. „Jung­un­ter­neh­mer wol­len etwas bewe­gen. Aus Erfah­rung wis­sen wir, sie­ben von zehn Unter­neh­men sind auch nach fünf Jah­ren höchst erfolg­reich aktiv – genau die­se Erfol­ge auf­zu­zei­gen, Erfah­rungs­aus­tausch zu för­dern und Anrei­ze für jun­ge Grün­der und Unter­neh­mer zu set­zen, ist wesent­lich“, erklärt Flo­ri­an Baum­gart­ner, Bezirks­vor­sit­zen­der der Jun­gen Wirt­schaft Vöcklabruck.

„HIGH FIVE“ steht für (Vorbild-)Unternehmen, die seit min­des­tens 5 Jah­ren erfolg­reich am Markt mit ihrem Mut, ihrer Lei­den­schaft und ihrem Unter­neh­mens­wil­len Gro­ßes bewir­ken. „Wir zei­gen mit unse­rer Initia­ti­ve, wie span­nend und facet­ten­reich die Selbst­stän­dig­keit ist. Ja, sie erfor­dert Mut, aber es ist auch unglaub­lich beloh­nend, sei­ne Lei­den­schaft leben zu kön­nen“, weiß Baum­gart­ner und fügt hin­zu: „Was man gern macht, macht man gut. Top Unter­neh­mens­leis­tung ist wesent­lich für den gesam­ten Wirt­schafts­stand­ort – beson­ders in her­aus­for­dern­den Zei­ten wie den letz­ten Jahren.“

Für den Bezirk Vöck­la­bruck wur­den Her­mann und Chris­ti­an Roi­ther aus Gam­pern ins Ram­pen­licht gesetzt. Neben der Ver­lei­hung einer Aus­zeich­nung und einer ent­spre­chen­den Social-Media-Prä­senz wird den Unter­neh­mern auch unter www.jw-highfive.at eine Büh­ne geboten.

In der Tisch­le­rei Roi­ther GmbH & Co KG sind die Bür­der als Archi­tekt, Gestal­ter und Hand­wer­ker mit Lie­be zum Werk­stoff Holz in der fünf­ten Genera­ti­on seit 1883 tätig. Chris­ti­an und Her­mann Roi­ther las­sen Wohn­träu­me wahr wer­den und sind Kom­plett­an­bie­ter im hoch­wer­ti­gen Innen­ein­rich­tungs­be­reich, gemein­sam mit 12 Mitarbeiter:innen leben sie den Leit­satz „mit Herz, Hirn und Holz“.

„Fließ­band­ar­beit gibt es bei uns nicht. Jeder fer­tigt allei­ne oder im klei­nen Team sein Möbel­stück – begin­nend bei der Mate­ri­al­lis­te über den Zuschnitt, den Zusam­men­bau bis hin zur Mon­ta­ge inklu­si­ve Fein­ein­stel­lun­gen vor Ort. Dies ist eine Grund­vor­aus­set­zung für bes­te Qua­li­tät bis ins kleins­te sicht­ba­re oder nicht sicht­ba­re Detail“, hebt Chris­ti­an Roi­ther hervor.

Web­site: www.tischlerei-roither.at