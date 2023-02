Wanderer stürzt vom Miesweg in den eiskalten Traunsee

Beim Ver­such ein Foto zu machen ist ein Mann am Sams­tag am Mies­weg aus knapp 10 Metern Höhe in den Traun­see gestürzt ist.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr und der Was­ser­ret­tung wur­den am Nach­mit­tag zum Traun­see im Bereich des Mies­we­ges alar­miert, nach­dem dort eine Per­son in den See gestürzt ist. Die nähe­re Lage war vor­erst unklar.

“Weil er von sei­ner Gat­tin ein Foto mit dem Han­dy machen woll­te, stürz­te ein 68-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den am 18. Febru­ar 2023 gegen 14:20 Uhr in den Traun­see. Die bei­den hat­ten eine Wan­de­rung ent­lang des als Klet­ter­steig gekenn­zeich­ne­ten Mies­we­ges unter­nom­men. Unmit­tel­bar nach dem Ein­stieg dreh­te sich der Mann um, um das Foto von sei­ner Frau zu knip­sen und stieg dabei neben den gesi­cher­ten Weg.

10 Meter im frei­en Fall in den Traunsee

Das unge­si­cher­te Gelän­de gab dar­auf­hin nach und der Mann stürz­te ab. Er fiel etwa zehn Meter im nahe­zu frei­en Fall nach unten und lan­de­te im drei Grad kal­ten Traun­see. Indem er auf ein Pla­teau klet­ter­te, konn­te er sich selbst­stän­dig aus dem Was­ser befrei­en. Ande­re Wan­de­rer alar­mier­ten die Ret­tungs­kräf­te. Die Was­ser­ret­tung brach­te den Mann via Ret­tungs­boot wie­der an Land. Er wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den ein­ge­lie­fert”, berich­tet die Poli­zei. Laut Ret­tungs­dienst konn­te die Per­son leicht unter­kühlt geret­tet werden.

Fotos: ÖWR Traunkirchen