Wenn Menschen mit Beeinträchtigung Eltern werden

Die Cari­tas bie­tet im Auf­trag des Lan­des OÖ seit sechs Jah­ren eine „Beglei­te­te Eltern­schaft“ an, bei der Men­schen mit Beein­träch­ti­gun­gen bei der Pfle­ge, Ver­sor­gung und Erzie­hung ihres Kin­des unter­stützt wer­den. In der Wohn­ge­mein­schaft von „invi­ta“ in Eben­see ist Platz für zwei Müt­ter mit ihrem Kind. Sie wer­den von Caritas-Mitarbeiter*innen beglei­tet, um ein mög­lichst selb­stän­di­ges und auch selbst­be­stimm­tes Leben mit ihrem Kind füh­ren zu kön­nen. Das Kin­des­wohl steht dabei immer an ers­ter Stel­le. Ins­ge­samt acht Müt­ter mit Kin­der wur­den bis­her begleitet.

Dass Men­schen mit Beein­träch­ti­gun­gen Sexua­li­tät leben und auch Eltern wer­den, ist in Öster­reich noch immer ein gro­ßes Tabu­the­ma. „Oft kommt es hier nach einer Geburt sofort zu einer Fremd­un­ter­brin­gung des Kin­des. Dabei wird sel­ten geprüft, ob die Eltern mit Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­ten ihren Ver­pflich­tun­gen für das Kind nach­kom­men kön­nen“, erklärt Bet­ti­na Fur­lan, Lei­te­rin der invi­ta-Wohn­ge­mein­schaft in Eben­see. Im Haus gibt es zwei Wohn­ein­hei­ten, wo auch Eltern einen Platz fin­den, die auf­grund ihrer psy­chi­schen Kri­sen Gefahr lau­fen, die Obsor­ge für ihr Kind zu verlieren.

Acht Bewohner*innen und zwei Müt­ter mit ihren Kin­dern, dar­un­ter Vic­to­ria mit ihrer Mama, fül­len die WG mit Leben und wer­den rund um die Uhr beglei­tet. Haus­lei­te­rin Bet­ti­na Fur­lan erklärt: „Unser Ange­bot ist so gestal­tet, dass eine inten­si­ve Bin­dung zwi­schen Eltern und Kind ent­ste­hen kann und sie mit unse­rer Unter­stüt­zung einen ganz nor­ma­len All­tag leben.“ Die Obsor­ge bleibt dabei bei den Eltern. Wäh­rend der Beglei­tung besteht ein enger Aus­tausch mit der Kin­der- und Jugend­hil­fe, die eben­falls das Wohl des Kin­des im Auge hat.

Der Fokus in der Unter­stüt­zung der Eltern liegt dar­in, die eige­nen Res­sour­cen bewusst zu machen, zu stär­ken und dadurch mehr Selb­stän­dig­keit zu erlan­gen. Ein Ziel ist, dass die Eltern in der Zeit der Beglei­tung ein­mal frei ent­schei­den kön­nen, wie ihr Kind in der Zukunft ver­sorgt wird. Schritt­wei­se erar­bei­tet das Beglei­ter-Team mit den Eltern, dass sie in einer weni­ger inten­siv betreu­ten Wohn­form leben kön­nen. In der Zeit der beglei­te­ten Eltern­schaft kann es vor­kom­men, dass Eltern auch sagen, dass sie der Ver­ant­wor­tung nicht mehr gewach­sen sind.

Dass sie auf­grund eige­ner Belas­tung und Über­for­de­rung erken­nen, ihr Kind nicht gut ver­sor­gen zu kön­nen. „Das zu erken­nen und dann zum Woh­le des Kin­des einer Fremd­un­ter­brin­gung zuzu­stim­men, zeugt davon, dass Ver­ant­wor­tung für das Kind über­nom­men wird. Das ist eine rie­si­ge Her­aus­for­de­rung für alle Betei­lig­ten. Und doch bleibt als Ziel, dass Eltern die Mög­lich­keit erhal­ten sol­len, eigen­stän­di­ge Ent­schei­dun­gen zu tref­fen und rea­lis­ti­sche Per­spek­ti­ven zu ent­wi­ckeln“, sagt Bet­ti­na Furlan.

„Wir sind davon über­zeugt, dass es Chan­cen braucht, um Ent­wick­lun­gen anzu­sto­ßen. Und so darf hier, in einem dich­ten Netz an Unter­stüt­zung und mit acht­sa­mem Blick auf das Kind, jeder Eltern­teil sei­ne eige­ne Erfolgs­ge­schich­te schrei­ben“, fügt Bet­ti­na Fur­lan hin­zu. Es ist vor­ge­se­hen, dass Eltern und Kind bei Bedarf bis zum Schul­ein­tritt in der WG blei­ben können.

Die Cari­tas bie­tet im Auf­trag des Lan­des OÖ als ein­zi­ge Insti­tu­ti­on im Rah­men des OÖ Chan­cen­gleich­heits­ge­set­zes im Bun­des­land die „Beglei­te­te Eltern­schaft“ an, die im Sin­ne der UN-Behin­der­ten­rechts­kon­ven­ti­on durch­ge­führt wird.

Wer eine Beglei­te­te Eltern­schaft in Anspruch neh­men möch­te, kann sich bei Clau­dia Hame­din­ger unter 0676 8776 2945 oder claudia.hamedinger@caritas-ooe.at informieren.