Zwölf Einbrüche in Bäckereien geklärt, Einbrecherbande festgenommen

Durch umfang­rei­che Ermitt­lun­gen des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes Ober­ös­ter­reich konn­ten nun zwölf Ein­brü­che in Bäcke­rei­en in Ober­ös­ter­reich und Salz­burg geklärt werden.

Seit Anfang des Jah­res stell­ten die Beam­ten einen Anstieg von Ein­brü­chen in Bäcke­rei­en fest und began­nen mit umfang­rei­chen Ermitt­lungs­ar­bei­ten. In der Nacht auf 13. Febru­ar 2023 gelang es den Beam­ten schließ­lich zwei Beschul­dig­te, eine 25-jäh­ri­ge Frau aus Linz und einen 40-jäh­ri­gen Mann aus dem Bezirk Gmun­den, unmit­tel­bar nach einem Ein­bruch in eine Bäcke­rei im Bezirk Zell am See, Salz­burg, fest­zu­neh­men. Drei wei­te­re Täter konn­ten vor­erst flüchten.

Die zwei Fest­ge­nom­me­nen zeig­ten sich gestän­dig. Am Nach­mit­tag des 13. Febru­ar 2023 konn­ten schließ­lich auch die drei wei­te­ren Beschul­dig­ten, 29, 24 und 19 Jah­re alt, alle aus Linz, an deren Wohn­adres­se fest­ge­nom­men wer­den. Die Beschul­dig­ten zeig­ten sich teil­wei­se gestän­dig und wur­den nach Abschluss der Ers­termitt­lun­gen über Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert, so die Polizei.