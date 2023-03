Massiver Stau auf der A1 nach LKW-Unfall im Baustellenbereich

Nach einem LKW-Unfall im Bau­stel­len­be­reich kam es Diens­tag­mit­tag auf der West­au­to­bahn im Mond­see­land zu mas­si­ver Staubildung.

Ein 25-jäh­ri­ger Ungar lenk­te am 14. März 2023 um 11:40 Uhr einen Kraft­wa­gen­zug auf der A1 West­au­to­bahn im Gemein­de­ge­biet von Inner­schwand am Mond­see Rich­tung Wien. Dabei streif­te er am Beginn einer Bau­stel­le mit Gegen­ver­kehrs­be­reich zuerst die rech­te Betonleitschiene.

Durch den Anprall kam das Fahr­zeug ins Schleu­dern und stieß gegen die lin­ke Beton­schie­ne. Dadurch wur­de die­se Bau­stel­len­ab­si­che­rung zer­stört und blo­ckier­te den gesam­ten Fahr­bahn­be­reich Rich­tung Wien. Der Kraft­wa­gen­zug kam am lin­ken Fahr­strei­fen, halb auf der Beton­leit­schie­ne, zum Stillstand.

Da durch den Unfall Motor­öl aus­trat, wur­de die Feu­er­wehr ver­stän­digt. Auf­grund der blo­ckier­ten Fahr­bahn kam es zu einem mas­si­ven Stau Rich­tung Wien, wes­halb die Auto­bahn in Abstim­mung mit der ASFI­NAG in die­sem Bereich gesperrt und eine Ablei­tung bei der Anschluss­stel­le Mond­see durch­ge­führt wurde.

Der Kraft­wa­gen­zug muss­te von einer Spe­zi­al­fir­ma gebor­gen und abge­schleppt wer­den. Glück­li­cher­wei­se wur­de dabei nie­mand ver­letzt. Gegen 15:00 Uhr konn­te die Total­sper­re auf­ge­ho­ben wer­den, berich­tet die Polizei.