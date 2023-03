Ein 29-jäh­ri­ger Mann ist am Don­ners­tag tot in sei­ner Woh­nung in Gmun­den gefun­den wor­den. Laut OÖN haben Ver­wand­te den leb­lo­sen Kör­per ent­deckt. Die Poli­zei gehe der­zeit von einer Über­do­sis Dro­gen aus, Fremd­ver­schul­den schlie­ße man zur Zeit aus.

Weil der Mann nicht erreich­bar war, haben sei­ne Ver­wand­ten laut OÖN am Don­ners­tag in der Woh­nung Nach­schau gehal­ten und dabei den trau­ri­gen Fund gemacht. Die Staats­an­walt­schaft hat eine Obduk­ti­on ange­ord­net um die genaue Todes­ur­sa­che zu ermitteln.