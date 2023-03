ALLES ODER NICHTS lautet die Devise für die RAUCH TECHNOLOGY SHARKS2 Gmunden!

Span­nen­der geht es nicht mehr! Nach­dem das ers­te Final­spiel der SHARKS2 gegen die Vöck­la­bru­cker Vor­al­pen­kings sen­sa­tio­nell mit 9:3 für die Gmund­ner Haie ende­te, haben die Traun­see­städ­ter am ver­gan­ge­nen Sams­tag das zwei­te Fina­le mit 2:5 verloren.

Die Stim­mung in der Hal­le war gran­di­os und ein­zig­ar­tig, bei­de Mann­schaf­ten wür­di­ge Final­geg­ner und Kampf­geist bis zur letz­ten Sekun­de. Bei den SHARKS fehl­te es an der Chan­cen­aus­wer­tung bzw. ver­folg­te sie das Schusspech und die Gast­mann­schaft nütz­te alle Chan­cen aus und sieg­ten somit im zwei­ten Finale.

Jetzt lau­tet die Devi­se am kom­men­den Sams­tag 11.3.2023 mit Spiel­be­ginn 18:15 Uhr in der Eis­hal­le Gmun­den ALLES ODER NICHTS! Unter­stüt­zen Sie/Du die Heim­mann­schaft mit Eurem Besuch und macht Stim­mung wie letz­ten Sams­tag. Es wird mit Sicher­heit eines der span­nends­ten Eis­ho­ckey­spie­le die­ser Sai­son. Die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS sol­len über den Meis­ter­ti­tel in der 2. OÖ LIWEST EIS­HO­CKEY­LI­GA jubeln kön­nen und dazu brau­chen sie die Unter­stüt­zung der Eis­ho­ckey­fans! Der Ein­tritt ist frei!

Am Sams­tag 11.3.2023 vor­mit­tag 11:00 Uhr spie­len auch erst­mals die SHAR­KI­RAS im Hai­fisch­be­cken Gmun­den. Auch hier sind Besu­cher und Fans herz­lich willkommen!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS