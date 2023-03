Ausweichmanöver endet auf Baum

Eine Auto­len­ke­rin ist am Frei­tag auf der Ahorn­stra­ße in Bad Ischl bei einem Aus­weich­ma­nö­ver in einen Baum gekracht. Die Len­ke­rin kam dabei mit dem Schre­cken davon.

“Nach­dem eine Wei­ter­fahrt unmög­lich war, rief sie ein Abschlepp­un­ter­neh­men zu Hil­fe. Die­sem gelang jedoch kei­ne Ber­gung des Fahr­zeu­ges, da das Fahr­zeug auf der Boden­plat­te auf­saß. Um kei­nen wei­te­ren Scha­den zu ver­ur­sa­chen (Ölaus­tritt), wur­de die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr zu Hil­fe gerufen.

Mit dem Kran des schwe­ren Rüst­fahr­zeu­ges gelang es der Feu­er­wehr das Fahr­zeug zu ber­gen. Der beschä­dig­te Zaun um das sich neben der Fahr­bahn befind­li­che Reten­ti­ons­be­cken wur­de gesi­chert, damit ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer nicht gefähr­det wer­den. Die Auf­nah­me des Scha­dens­er­eig­nis­ses erfolg­te durch die städt. Sicher­heits­wa­che der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl”, berich­tet die Feu­wehr. (Quel­le: FF Bad Ischl)