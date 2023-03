Die Rauch Technology Sharks Gmunden sind Landesmeister! 

Die Eis­hal­le Gmun­den war am Sams­tag Schau­platz von Eis­ho­ckey­hö­he­punk­ten der TRAUN­SEE-SHARKS Gmun­den. Nach einem hoch­ka­rä­ti­gen, an Span­nung nicht zu über­bie­ten­den Fina­le gegen die EHC Vor­al­pen­kings Vöck­la­bruck hol­te die KM II den Titel an den Traunsee.

Bereits am Vor­mit­tag war es für die Damen­mann­schaft SHAR­KI­RAS Gmun­den erst­mals zum ers­ten Eis­ho­ckey­match der jun­gen Geschich­te so weit. Geg­ner war eine gemisch­te Sen­jo­ren­grup­pe aus Amstet­ten, zusam­men­ge­setzt aus allen Alters­grup­pen. Die SHAR­KI­RAS tra­ten mit 3 Lini­en an und zeig­ten eine star­ke Leis­tung, spe­zi­ell in den ers­ten bei­den Spiel­ab­schnit­ten. Am Ende war es dann doch eine kräf­te­rau­ben­de Par­tie, die mit 1:11 klar an Amstet­ten ging. Auf alle Fäl­le hat man gese­hen, dass das Poten­zi­al die­ser Damen­mann­schaft mit Sicher­heit aus­bau­fä­hig ist und auch mit viel Spaß und Schwung den Eis­ho­ckey­sport aus­übt. Viel Erfolg für die Zukunft.

Am Abend folg­te dann das 3. und ent­schei­den­de Final­spiel in der 2. OÖ LIWEST Eis­ho­ckey­li­ga zwi­schen den RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS2 Gmun­den und den Vöck­la­bru­cker KIWI VOR­AL­PEN­KINGS. Die Stim­mung auf der mit ca 350 EIs­ho­ckey­fans gefüll­ten Tri­bü­ne war ein­zig­ar­tig. Und was am Eis gebo­ten wur­de, war in den 3 Spiel­ab­schnit­ten Ein­satz, Kampf­geist und fei­nes Eis­ho­ckey pur. Es dau­er­te aber bis zur 48 Spiel­mi­nu­te als das ers­te Tor fiel. Kon­stan­tin SCHLAIR fass­te sich ein Herz und zog kurz nach der blau­en Linie ab und der Puck war im Kas­ten der Gäs­te. Die Hal­le tob­te, 1:0 für die Gmund­ner SHARKS. Die Par­tie wur­de noch ras­si­ger, Sturm­läu­fe auf bei­den Sei­ten. Dann pas­sier­te es doch, Alex­an­der PALE­NIK konn­te nach einem Gesto­che­re den Puck in‘s Tor von Phil­ip ZOPF der SHARKS in der 53. Spiel­mi­nu­te plat­zie­ren. 1:1. Die rest­li­chen Minu­ten ver­gin­gen ohne wei­te­ren Tref­fer und so kam es zur Over­ti­me. Mit 4 Feld­spie­ler bei bei­den Mann­schaf­ten wie­der ein auf und ab mit vie­len Mög­lich­kei­ten, die aber durch die Tor­leu­te ver­ei­telt wurden.

Jetzt hielt es nie­mand mehr auf den Plät­zen, die Hal­le bro­del­te, es kam tat­säch­lich zum Penal­ty­schie­ßen. Als ers­ter trat Juli­an GROSS­LER­CHER für die SHARKS an und ver­wan­del­te sou­ve­rän sei­nen Penal­ty. Auf der ande­ren Sei­te wehr­te Phil­ip ZOPF ab. Für Gmun­den war dann Paul ORNETZ­EDER an der Rei­he. Und auch er ver­wan­del­te eis­kalt sei­nen Penal­ty. Phil­ip ZOPF war wie­der­um erfolg­reich und ließ kei­nen Tref­fer zu. Nach 5 Penal­ty stand es 2:0 für die Haie. Penal­ty drei von Gmun­den wur­de von Oli­ver GÜN­THER abge­wehrt. Im Gegen­zug muss­te Phil­ip Zopf einen Tref­fer hin­neh­men. 2:1 nach 7 Schüs­sen. Noch drei mal wur­de ver­sucht die Hart­gum­mi­schei­be in‘s Tor zu brin­gen. Doch die Tor­leu­te hiel­ten alle drei Penal­ty und somit stand der Sie­ger des Fina­le fest.

Die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den sind die Meis­ter­mann­schaft in der 2. OÖ LIWEST EIS­HO­CKEY­LI­GA. Der Jubel und die Freu­de war gren­zen­los. Am Spiel­feld wur­de ein Tisch mit den sil­ber­nen und gol­de­nen Medail­len und dem Meis­ter­po­kal durch den OÖEHV vor­be­rei­tet und anschlie­ßend nach Dan­kes,- und Gra­tu­la­ti­ons­wor­ten von Bgm. Mag. Ste­fan KRAPF und der Ver­bands­ver­tre­tung an die Spie­ler ver­teilt. Jakob RIN­NER­BER­GER durf­te den Meis­ter­po­kal in Emp­fang neh­men und anschlie­ßend zu sei­ner Mann­schaft brin­gen. Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on an die KIWI VOR­AL­PEN­KINGS zum VIce­meis­ter­ti­tel und natür­lich an die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS2 Gmun­den zum Meis­ter­ti­tel. Ein wür­di­ger Abschluss der dies­jäh­ri­gen Sai­son mit Vor­freu­de auf die nächs­te Sai­son 2023/2024!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS