Drogenlenker fuhr zur Polizei

Ein jun­ger Auto­len­ker ist am Sonn­tag in Mond­see zur Poli­zei­wa­che gefah­ren. Weil der Mann einen wir­ren Ein­druck mach­te, baten ihn die Poli­zis­ten zum Dro­gen­test. Die­ser fiel posi­tiv aus.

Ein 23-jäh­ri­ger sucht­gift­be­ein­träch­tig­ter Len­ker fuhr am 19. März 2023 gegen 17:45 Uhr mit sei­nem Auto zur Poli­zei­in­spek­ti­on in Mond­see. Bei der Zufahrt zum Park­platz der Poli­zei­in­spek­ti­on wur­de der Len­ker von einem Poli­zis­ten beob­ach­tet. Auf der Poli­zei­in­spek­ti­on gab er an, dass er laut SMS eines Freun­des von der Poli­zei gesucht wer­de. Nach Abklä­rung konn­ten die Anga­ben des 23-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck wider­legt werden.

Posi­ti­ver Drogenschnelltest

Auf­grund sei­ner wir­ren Anga­ben und sei­ner stark gerö­te­ten Augen, wur­de der 23-Jäh­ri­ge zu einem frei­wil­li­gen Dro­gen­schnell­test auf­ge­for­dert. Der Test fiel posi­tiv aus. Der 23-Jäh­ri­ge wur­de zur kli­ni­schen Unter­su­chung auf­ge­for­dert, wel­cher er zustimm­te. Ein Arzt stell­te beim Len­ker die Fahr­un­taug­lich­keit fest. Der Füh­rer­schein und der Fahr­zeug­schlüs­sel wur­den abge­nom­men. Er wird ange­zeigt, so die Polizei.