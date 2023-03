Erfolgreiche Altmünsterer Frauenelf Elf „fischt“ weiter nach „Rohdiamanten“

Im ein­zi­gen Vor­be­rei­tungs­spiel für das Früh­jahr unter­lag der Frau­en-Lan­des­li­ga-Drit­te FC Alt­müns­ter zwar am Wochen­en­de der höher­klas­si­gen Spiel­ver­ei­ni­gung Kema­ten/­Pi­ber­bach-Rohr/ Neu­ho­fen mit 1:3, nach aus­ge­gli­che­nem Pau­sen­stand von 1:1 (Tor: Julia Spieß­ber­ger) , aber Chef­trai­ner Phil­ipp Kar­lin­ger war trotz­dem nicht unzufrieden.

„Wir haben jetzt immer 3 x wöchent­lich inten­siv trai­niert, dies Müdig­keit nach der gro­ßen Belas­tung war den Mädels anzu­mer­ken. Wir wer­den wei­ter bis zum Meis­ter­schafts­start am 26. März in Krems­müns­ter hart arbei­ten. Obwohl uns Tor­hü­te­rin Tama­ra Mit­ter­bau­er (frü­her: U. Klein­mün­chen) in „Not­fäl­len“ aus­hel­fen wird, und auch Vio­la Wie­ser (Nie­der­thal­heim) und Zel­ja­na Spa­so­je­vic zu uns gewech­selt sind, ver­su­chen wir unse­ren knap­pen Kader auf­zu­fül­len, inter­es­sier­te Mädels (ab 14 Jah­ren) sind herz­lich zu einem „Schnup­per­trai­ning“ bei unse­rer Gemein­schaft ein­ge­la­den, wo qua­li­ta­tiv anspruchs­voll, aber trotz­dem mit viel Spaß geübt wird. Ger­ne gibt Kapi­tä­nin Chris­ti­ne Kerschbau­mer unter: 0676/9402409 nähe­re Aus­künf­te, bzw. ist die Kon­takt­auf­nah­me per Insta­gram über den Account: FCA Damen Account, per DM bei @c.kerschbaumer und per DM bei @annika.reisenberger möglich“.