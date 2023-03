Freerider stürzte mehrere Meter ab

Fri­scher Neu­schnee und per­fek­te Pis­ten­ver­hält­nis­se locken der­zeit vie­le Win­ter­sport­ler auf den Dach­stein Krip­pen­stein. Bei einer Vari­an­ten­ab­fahrt ver­pass­ten zwei Free­r­i­der die Aus­fahrt und gerie­ten dabei in unweg­sa­mes Gelän­de. Einer der bei­den stürz­te meh­re­re Meter ab, eine Wei­ter­fahrt wird unmög­lich — ein Not­ruf wird abgesetzt.

Am Mon­tag, den 27. Febru­ar 2023 war ein 37-jäh­ri­ger Schi­fah­rer gemein­sam mit einem 41-jäh­ri­gen Snow­boar­der am Dach­stein Krip­pen­stein unter­wegs. Am Nach­mit­tag mach­ten sich die bei­den Män­ner aus Deutsch­land auf, um die Free­ri­de-Vari­an­te Schön­berg zu fah­ren. Die­se endet im frei­en Ski­raum an der Mit­tel­sta­ti­on. Durch Schwie­rig­kei­ten bei der Ori­en­tie­rung, ver­pas­sen die Win­ter­sport­ler die Aus­fahrt und manö­vrie­ren sich so an der Mit­tel­sta­ti­on vor­bei und immer wei­ter in die senk­rech­ten Felsabbrüche.

Free­r­i­der stürz­te meh­re­re Meter ab

Bei den Ver­su­chen die Fels­wän­de in den Nord­hän­gen zu umfah­ren, ver­lor einer der bei­den die Kon­trol­le und stürzt ab. Bei dem etwa 8 Meter hohen Absturz ver­letz­te er sich am Rücken, den­noch ver­such­ten die bei­den wei­ter­hin ihren Weg ins Tal zu fin­den. Nach knapp 45 Minu­ten muss­ten sich die bei­den jedoch ein­ge­ste­hen, dass es eine aus­sichts­lo­se Lage ist und wähl­ten so den Notruf.

Die Berg­ret­tung Ober­traun konn­te sich anschlie­ßend mit den Win­ter­sport­lern in Ver­bin­dung setz­ten und so den Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 99 zum Stand­ort der Hil­fe­su­chen­den zu lot­sen. Nach einer Zwi­schen­lan­dung bei der Tal­sta­ti­on konn­ten die bei­den Män­ner durch eine Tau­ret­tung (mit einem ca. 45 Meter lan­gem Tau) sicher ins Tal und zum Arzt wer­den gebracht, um dort sei­ne Rücken­ver­let­zung behan­deln zu lassen.

Quel­le: BRD Ober­traun