Giftgaskartusche in Gmunden zur Polizei gebracht

Für Auf­re­gung hat am Frei­tag eine abge­leg­te Gas­kar­tu­sche mit Phos­gen-Kampf­stoff vor einer Poli­zei­in­spek­ti­on in Gmun­den gesorgt. Ein Mit­ar­bei­ter einer Ent­sor­gungs­fir­ma soll die Kar­tu­sche dort­hin gebracht haben.

Laut Medi­en­be­rich­ten vom Sonn­tag soll ein Mit­ar­bei­ter einer Pins­dor­fer Ent­sor­gungs­fir­ma einen Behäl­ter mit einer Gas­kar­tu­sche ent­deckt haben, die die Auf­schrift “Phos­gen” trug. Hier­bei han­delt es sich um sehr gif­ti­ges Gas, das für Men­schen töd­lich wirkt.

Der Mann brach­te das Objekt zur Poli­zei in Gmun­den und leg­te es dort ab. In wei­te­rer Fol­ge waren Exper­ten des Bun­des­hee­res im Ein­satz, die das Gebin­de abge­holt haben. Am Mon­tag soll es wei­ter unter­sucht werden.

Fotos: Bun­des­heer