Job sucht Talent auf www.jobweek.at!

Die Initia­ti­ve der WKOÖ gibt Jugend­li­chen und Arbeits­su­chen­den Top-Chan­cen und neue Perspektiven.

Allein­ste­hen­de Jobs suchen moti­vier­te Talen­te, um gemein­sam zu wach­sen. Für Speed Dating, aber auch für ein Pro­be­schnup­pern sind die Jobs offen. Den offe­nen Stel­len gefal­len Men­schen jeg­li­chen Alters, egal ob fri­scher Schul­ab­gän­ger, Arbeits­su­chen­de oder Wie­der­ein­stei­ger. Wich­tig für die Jobs ist, dass Sie arbeits­su­chend sind. Die Jobs sind nicht auf der Suche nach One-Night-Stands, son­dern wol­len eine lang­fris­ti­ge Bezie­hung. Mit Part­ner­bör­sen sind sie bis­her nicht fün­dig gewor­den, des­halb laden sie jetzt zu sich ins Unter­neh­men ein. Die Jobs prä­sen­tie­ren sich vor Ort und freu­en sich auf ein Kennenlernen.

Von 20. bis 25. März 2023 prä­sen­tie­ren sich über 50 Unter­neh­men im gan­zen Bezirk Gmun­den. Ver­schie­dens­te Ver­an­stal­tun­gen bie­ten exklu­si­ve Ein­bli­cke in die Unter­neh­men. So kön­nen die Jobs ihre Talen­te leich­ter fin­den. Im gan­zen Bezirk war­ten vie­le Traum­jobs mit span­nen­den Zukunftschancen.

„Das Beson­de­re an der OÖ Job Week ist, die jewei­li­ge Arbeits­welt in den Unter­neh­men erleb­bar zu machen“, ist Mar­tin Ettin­ger, WKO-Bezirks­stel­len­ob­mann von Gmun­den, begeis­tert. „Die Anmel­dung zu den Ver­an­stal­tun­gen geht ganz ein­fach über die Home­page jobweek.at. Mit dem Pro­jekt möch­ten wir Arbeit­neh­mer und Arbeit­ge­ber zusam­men­füh­ren“, unter­streicht Robert Ober­frank, Lei­ter der WKO Gmun­den, die Bedeu­tung der OÖ Job Week. Jetzt liegt es an den Job­su­chen­den sich die Betrie­be anzu­se­hen und einen mög­li­chen Arbeits­platz zu finden.

Neu­gie­rig gewor­den? Besu­chen Sie uns auf der Home­page www.jobweek.at, infor­mie­ren Sie sich über das umfang­rei­che Ange­bot im Bezirk Gmun­den und mel­den Sie sich gleich zu Ver­an­stal­tun­gen in den teil­neh­men­den Betrie­ben an!

Bildrechte/Copyright: © Wer­be­agen­tur Die Gipfelstürmer