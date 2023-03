Kleinkind mit heißem Wasser verbrüht

Schwe­re Ver­bren­nun­gen erlitt ein ein­jäh­ri­ges Mäd­chen Don­ners­tag­mit­tag in Altmünster.

Gegen 14:15 Uhr woll­te die 27-jäh­ri­ge Mut­ter ein Fläsch­chen für ihre ein­jäh­ri­ge Toch­ter zube­rei­ten. Dazu ver­wen­de­te sie einen Was­ser­ko­cher. Als das Was­ser die ent­spre­chen­de Tem­pe­ra­tur hat­te, nahm die Mut­ter den Was­ser­ko­cher, dabei hat­te sie ihre Toch­ter am Arm. Plötz­lich soll das Mäd­chen am Was­ser­ko­cher gezo­gen haben.

Klein­kind erlitt schwe­re Verbrühungen

Das hei­ße Was­ser ver­brüh­te das Kind an den Ober­schen­kel­rück­sei­ten und an den Waden. Das Mäd­chen wur­de nach der Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 in das Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum nach Linz geflo­gen, so die Polizei.