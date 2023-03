KONZERT & KULINARIK mit COBARIO „Spanish Nights“ im ALFA

Mitt­woch, 19. April 2023, 20 Uhr, Kul­tur­zen­trum ALFA Laa­kir­chen — Steyrermühl

Wenn das weit­ge­reis­te Wie­ner Welt­mu­sik­trio Coba­rio mit zwei Gitar­ren und Gei­ge auf der Büh­ne steht, dann fühlt man sich schon nach den ers­ten Klän­gen mit­ten drin in der flir­ren­den Hit­ze einer spa­ni­schen Nacht, riecht das Meer und spürt die Son­ne auf der Haut. Schnell wird man fort­ge­tra­gen von den Melo­dien und Geschich­ten, die die drei Vaga­bun­den auf ihren Instru­men­ten und in ihren Geschich­ten erzäh­len. Coba­rio schafft es, mit ihren Lie­dern alle Sin­ne anzu­spre­chen. Musik zum Füh­len, zum Rie­chen, zum Schme­cken! Und so wer­den die Besucher*innen an die­sem Abend Kuli­na­risch mit Spa­ni­schem Lecker­bis­sen verwöhnt.

Kar­ten­vor­ver­kauf in der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313, sowie bei Ö‑Ticket.