Ladendieb verletzte Polizist

Ein Laden­dieb soll am Mon­tag in Vöck­la­bruck im Zuge der Fest­nah­me einen Poli­zis­ten ver­letzt haben.

Am 20. März 2023 gegen 12:36 Uhr nah­men Poli­zis­ten in einem Ein­kaufs­zen­trum in Vöck­la­bruck vier Asyl­wer­ber, alle aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, fest. Die Fest­ge­nom­men stan­den im drin­gen­den Tat­ver­dacht, gewerbs­mä­ßi­ge Laden­dieb­stäh­le began­gen zu haben. Bei der fol­gen­den Sach­ver­halts­auf­nah­me leis­te­te um 12:45 Uhr einer der Fest­ge­nom­me­nen, ein 38-Jäh­ri­ger aus Mol­da­wi­en, Wider­stand und ver­letz­te einen Polizisten.

Der ver­letz­te Beam­te muss­te sei­nen Dienst abbre­chen und begab sich zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck. Der Beschul­dig­te wur­de nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Wels in die Jus­tiz­an­stalt Wels über­stellt, so die Polizei.